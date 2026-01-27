TVアニメ『わたしの幸せな結婚』×ホテルニューオータニ（東京）コラボレーションルーム誕生！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

【1日2室限定】

『わたしの幸せな結婚』×ホテルニューオータニ（東京）コラボレーション宿泊プラン

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/watakon/

ホテルニューオータニ（東京）では、TVアニメ『わたしの幸せな結婚』とのコラボレーションルームを、2026年3月10日（火）～2026年6月9日（火）までの期間、1日2室限定で販売します。

※ご予約期間は2026年1月30日（金）12:00～6月9日（火）17:00まで

『わたしの幸せな結婚』の世界に浸るコラボレーションルームが登場。

KADOKAWAの富士見L文庫より刊行中の「顎木あくみ」先生による人気小説を原作とし、TVアニメ第二期の放送も好評を博した「わたしの幸せな結婚」。コミック、実写映画、舞台など様々なメディアミックス展開で高い評価を得ている人気アニメとのコラボレーション宿泊プランが、1日限定2室で登場します。ここでしか味わうことのできない、儚くも美しく舞う桜が魅せる春の夢のようなコラボレーションルームを、ご堪能ください。

プラン限定で描き下ろし＆録り下ろしされた、イラストや限定ボイスも！

本プランのために描き下ろされたホテルの制服を着用した、斎森美世と久堂清霞の二人があなたをお出迎えします。実際のお部屋にある浴衣と同じデザインの浴衣を着たちびキャラたちとも、一緒におくつろぎいただけます。

さらに、本プラン限定の録り下ろしウェルカムボイスもご用意。斎森美世と久堂清霞が交わす、思わずときめいてしまう特別なやり取りをお愉しみいただけます。チェックインの瞬間からチェックアウトまで、滞在のすべてが『わたしの幸せな結婚』の世界に包まれる、ここでしか体験できない特別なひとときをご堪能ください。

宿泊者限定！ここでしか手に入らない特別なお持ち帰りグッズをご用意！

描き下ろしイラストを使用した、お持ち帰りグッズを全4種類ご用意しました。ご自宅に帰ってもコラボレーションルームの世界観をご満喫いただけます。

＜お持ち帰りグッズ（1名さま分）＞

・クリアファイル

本プランのために描き下ろされた、ホテルの制服を着用した美世と清霞のイラストを使用したA4サイズのクリアファイル。

・ちびキャラアクスタセット（2種）

本プランのために描き下ろされた、ちびキャラのアクリルスタンド。美世と清霞の二人がくつろいでいる様子をご自宅でも再現できます。

・ネームプレート（2種）

ホテルスタッフの証のネームプレート。これを付ければ二人はいつでもホテルマンです。

・ティーカップ＆ソーサー

本プランのためにデザインされた、ティーカップ＆ソーサーのセット。ご自宅でも作品の雰囲気を味わってください。

※お持ち帰りグッズはご宿泊人数分ご用意します。（添い寝のお子さまには含まれません）

※お持ち帰りグッズの一般販売及びホテルでの販売は行っておりません。

『わたしの幸せな結婚』とは

“愛”と“異能”が紡ぐ、異色のシンデレラ・ストーリー

2019年より刊行され、シリーズ累計発行部数900万部を突破（2026年1月現在／コミック・電子を含む）する顎木あくみ著、月岡月穂イラストによる小説を原作とし、さまざまなメディアを通して愛される物語となった『わたしの幸せな結婚』。

「全国書店員が選んだおすすめコミック2021」第一位をはじめ、数多のランキングを席巻したコミカライズ（高坂りと・作画）。今をときめく俳優陣が主演を務め、興行収入28億円を超える大ヒットを果たした実写映画（塚原あゆ子・監督）。華麗なアクションや特殊部隊にフォーカスしたオリジナルストーリーが好評を博した舞台版（三浦香・脚本演出）。そして、その一角に連なるTVアニメもまた、2023年7月から9月に放送されるやいなや、色彩豊かな美しい映像とドラマチックな音楽、実力派声優陣の真に迫る演技が熱狂を生み、国内のみならず海外でも高い評価を博し「わた婚」人気を不動のものとしたのだった。

その後2024年7月のTVアニメ二期の放送を経て、現在「特別編」の制作も決定している。

「わたしの幸せな結婚」アニメ公式サイト：https://watakon-anime.com/

「わたしの幸せな結婚」公式X：https://x.com/watashino_info

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

【1日2室限定】

『わたしの幸せな結婚』×ホテルニューオータニ（東京）コラボレーションルーム

[宿泊期間]

2026年3月10日（火）～2026年6月9日（火）

[予約期間]

2026年1月30日（金）12:00～6月9日（火）17:00

[料金]

ガーデンタワー スタンダードルーム（27.3平方メートル ）

1室1名さま \48,000～

1室2名さま \54,000～

※料金には、1室1～2名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

※ご朝食付きのプランもございます。

※本プランは最大1室につき2名さままでのご利用とさせていただきます。

※12歳（小学生）までのお子さまは、追加ベッドなしの「添い寝」は無料でご宿泊いただけます。

なお、ご朝食およびお持ち帰りグッズは含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくはこちら：https://www.newotani.co.jp/tokyo/faq/other02/

※備品・グッズ等は予告なく変更になる場合がございます。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[お問合せ]

Tel: 03-3234-5678（客室予約 9:00～18:00）

