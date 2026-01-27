日本一に輝いた百年梅酒を“梅酒ヌーボー”で楽しむ「百年梅酒　春花2026」が２月２日(月)全国販売開始！

明利酒類株式会社

新鮮な国産白加賀梅を使い、2025年6月に仕込んだ梅酒をいち早く瓶詰めし、初々しい味わいと爽やかな香りを楽しめる“梅酒ヌーボー”として仕上げました。

【水戸の都から生まれる『百年梅酒 春花』】

日本最大公園の偕楽園の梅も開花が近づいて来ました。梅の都・水戸から「百年梅酒 春花」が全国へ羽ばたきます。

ラベルには「2026年 水戸の梅まつり」で梅大使が着用する和柄の着物デザインを採用。

偕楽園の咲き誇る梅の華やかさと「百年梅酒 春花」のフレッシュな魅力が融合した商品です。

【70年以上にわたる梅酒造りの伝統と挑戦】

明利酒類は偕楽園がそばにあったことから梅酒がまだ家庭で作られるお酒として認識されていた時代からプロの酒造会社としていち早く着手。1960年代から梅酒造りを本格化し、現在では60年以上の歴史を誇ります。

この長年の経験と技術を活かし「百年梅酒」シリーズは日本一に輝き、国内外で高く評価されています。

【百年梅酒 春花の特徴】

『百年梅酒 春花』は6月に収穫された国産白加賀梅を使い、その年のうちに瓶詰めされたフレッシュな梅酒ヌーボー。アルコール度数20％と、限りなく原酒に近い状態で仕上げており、フレッシュで軽やかな味わいと爽やかな香りが特徴です。

※弊社の百年梅酒シリーズはすべて香料・酸味料無添加で仕込んでいる本格梅酒です。

【代表作・百年梅酒シリーズとは？】

熟成年数の長さと卓越したブレンド技術より重層的な甘みを実現した明利酒類の代表作です。

・百年梅酒：日本一に輝いた甘みと酸味の絶妙なバランスが特徴のスタンダードモデル。

・百年梅酒 完熟梅特別仕込み特別にごり仕立て：完熟梅の果肉感と濃厚で滑らかな口当たりが魅力。

・百年梅酒 プレミアム：長期熟成と黒糖による深いコクと贅沢な味わいが特徴のプレミアムタイプ。

・百年梅酒 ウイスキー樽熟成：秩父蒸溜所の秩父で熟成させたウイスキー樽をお借りして熟成。

ウイスキー樽由来のバニラ香を感じる梅酒。

【百年梅酒 春花をもっと楽しむ飲み方】

1.ロック

爽やかな酸味とまろやかなコクを堪能。

おすすめのペアリング：濃厚な料理やチーズ等、梅酒の酸味と好相性です。

2.ソーダ割

軽やかな炭酸が引き立てる爽快な飲み心地。

おすすめのペアリング：Swicy(スワイシー)甘い×辛いを組み合わせた韓国風チキンも好相性です。

3.ストレート

梅の香りをダイレクトに楽しむ飲み方。

おすすめのペアリング：ビーフジャーキーや生ハム、またスイーツ等の組み合わせも好相性です。

【商品詳細】

♢商品名：梅酒ヌーボー 百年梅酒 春花

♢メーカー小売希望価格：1,650円（税抜）

♢品目：リキュール

♢アルコール度数：20％

♢内容量：720ml

♢販売開始日：2026年2月2日（月曜日より出荷・販売）

♢お取扱先：全国の酒販店 スーパーマーケット

【会社概要】

日本のお酒や食を通じて世界中のお客様の豊かな人生に貢献する、がビジョン。

茨城県水戸市の総合メーカー。江戸時代末期の安政年間に現在地で創業した加藤酒造店が当社の前身。蒸留酒、アルコールなどを製造し、現在は清酒、焼酎、リキュール類（梅酒等）、発酵調味料、医薬部外品などを造る総合製造メーカーとなり、販路も全国へ広がっているほか世界へ向けて輸出も行っている。

