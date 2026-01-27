アメリカ シアトルのショコラトリー＜フランズチョコレート＞が贈る、選ぶ楽しさが広がる 新作の焼菓子を含む「2026ホワイトデーコレクション」を今年3月より販売開始
フランズチョコレート（運営会社 株式会社ビー・エー・エル）は、新作の「チューウィークッキー」をはじめとする 2026ホワイトデーコレクション を今年3月より順次発売いたします。
贈る人の想いが自然に伝わる、選ぶ楽しさの広がる“焼菓子”のラインアップを新たに揃えました。
チョコレートを通して培ってきた感性やこだわりを、焼菓子という新しいかたちで仕立てた逸品をお楽しみください。
１. チューウィークッキー
チューウィークッキー チョコナッツ
チューウィークッキー ホワイトナッツ
本場アメリカのソフトクッキーを思わせる、しっとりとしたチューウィー（Chewy）な食感が特長の新作クッキー。チョコレートの魅力を存分に引き出した、濃厚で満足感のある味わいに仕上がっています。
また、どちらも電子レンジで軽く温めることで、“焼きたて”のような風味もお楽しみいただけます。ひとつで二つの味わいを楽しめるアメリカンソフトクッキーです。
■フレーバー
ホワイトナッツ
香り高いバニラビーンズを使用したバタークッキーに、クリーミーなホワイトチョコレートとマカダミアナッツを贅沢に合わせました。
濃厚な甘さと香ばしいナッツに、焦がしキャラメルのほろ苦さをアクセントにした深みのある味わいがいっぱいに広がります。
チョコナッツ
プラリネを練り込んだ香ばしいカカオ生地は、サクッとした食感が魅力。
そのクッキーにとろけるマシュマロと芳醇なダークチョコレート、ピーカンナッツの深いコクが重なり、焼きたてのブラウニーを思わせる贅沢な味わいが広がります。
■概要
商品名 ：チューウィークッキー ホワイトナッツ
チューウィークッキー チョコナッツ
価格 ：各680円（税込）
取扱店舗：京都BAL店・公式オンライン・百貨店 ※百貨店にて先行販売予定
２.京小麦ビスケット
京小麦ビスケット
京都産小麦を使用したビスケットは、ほのかな甘みと香ばしく軽やかな食感が後を引くおいしさ。
シンプルだからこそ素材の上質さが引き立つひと品です。
キャラメルソースセット
ダークチョコレートソースセット
今年のホワイトデーコレクションでは、フランズチョコレートの定番“デザートソース”をセットにした「ギフトBOX」を販売。カカオ本来の力強さとクリームの深い甘さが広がるダークチョコレートソースやなめらかで奥行きのある甘さのキャラメルソースの2種類よりお選びいただけます。
ビスケットとデザートソースをそれぞれで味わうのはもちろん、デザートソースにディップするなど、その日の気分に合わせて楽しみのかたちが広がる贅沢なセット。大切な方への贈り物や、ホワイトデーギフトにも最適です。
■概要
商品名 ：京小麦ビスケット
内容 ：キャラメルソースセット、ダークチョコレートソースセット
価格 ：各5,832円（税込）
取扱店舗：京都BAL店・公式オンライン・百貨店
３. サブレクッキーアソートメント6種
サブレクッキーアソートメント6種
香りや食感、味わいの違いを楽しめる 個性豊かな6種を詰め合わせた贅沢なクッキー缶。素材の美味しさを生かして、一つひとつ丁寧に焼き上げました。
さらに、6種のうち5種は今回新たに加わったフレーバー。味わうたびに新しい発見をお楽しみいただけます。
缶を開けた瞬間からクッキーの華やかな香りが広がり、選ぶ時間さえもわくわくするひとときに。
自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもふさわしいひと品です。
[NEW] フロランタン
[NEW] キャラメルサンド
[NEW] スペキュロス
[NEW] メープルくるみ
[NEW] ピスタチオサブレ
チョコレートサブレ
■フレーバー（抜粋）
[NEW] ピスタチオサブレ
コク深いピスタチオにホワイトチョコレートのやさしい甘さが重なる一枚。細挽きしたピスタチオとザクザクした食感に、つい手が伸びる美味しさです。
[NEW] スペキュロス
シナモンなどのスパイスの香りが心地よく、噛むほどに深みのある味わいが広がります。薄めに焼き上げた“カリッ”とした軽やかな食感も魅力のひとつです。
[NEW]キャラメルサンド
バタークッキーに焦がしキャラメルを挟み、塩を添えて甘さを引き立てた一枚。ザクザクなクッキーとなめらかなキャラメルの食感のコントラストもお楽しみいただけます。
■概要
商品名 ：サブレクッキーアソートメント6種
価格 ：4,968円（税込）
取扱店舗：京都BAL店・公式オンライン・百貨店
フランズチョコレートについて
フラン・ビゲローが1982年にアメリカ シアトルで開業したショコラトリー。その中でも代表作「ソルトキャラメル」は、オバマ元大統領がホワイトハウスのゲストの手土産として愛好したことで一躍有名になりました。シアトルでは4店舗、日本では京都にのみ常設店舗を構えています。
また、焼菓子はパティシエでもあるフランのレシピを再現。チョコレートと同様に素材や美味しさにこだわって作られる商品にもご注目ください。
創業者フランの「お客様に本当に良いものを届けたい、分かち合いたい」という想いは、USDAオーガニックやフェアトレードなど厳選した素材を使用することや、リボン・パッケージの美しさといった細部のこだわりまで込められています。
ブランドサイト・公式オンラインショップ：https://shop.franschocolates.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/frans_japan/
