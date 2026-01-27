ハードボイルドSFアクション『コブラ』がウイスキーになって登場！　2月10日より抽選販売開始！

株式会社小学館集英社プロダクション(C)BUICHI TERASAWA／ART TEKNIKA

ハードボイルドヒーロー『コブラ』がラベルを飾る

甘さとスモーキーさが絶妙なシークレットアイラ2018

真っ赤なボディスーツと口にくわえた葉巻がトレードマーク、左腕の「サイコガン」を武器に大宇宙を飛び回る一匹狼の宇宙海賊・コブラ。粋なセリフで美女たちを口説き、どんなピンチも不敵な笑みを絶やさない、ニヒルでクールな正統派ハードボイルドヒーローが活躍するSFアクション、それが『コブラ』（原作・寺沢武一）です。1978年、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載を開始し大ヒット、テレビアニメやゲームなどでも爆発的な人気を博し、世界中で熱烈なファンに支持されている作品です。

『コブラ』に相応しいとウイスキー評論家・山岡秀雄が選んだウイスキーは、シークレットアイラ2018。蒸留所は非公開ですが、アイラ島南岸の「小さな岬」にあるアイラ屈指のピーティーなシングルモルトで知られる蒸留所です。

このシークレットアイラ2018は、ポートカスクでフィニュシュすることで、6年とは思えない熟成感がでています。ドライフルーツの甘さにスパイシーさとスモーキーさが重なりながら口の中に広がってゆく、まさに葉巻をくわえて甘い誘いで美女を口説くハードボイルドな主人公のようなウイスキーです。

＜商品概要＞

WHISKY MEW限定 寺沢武一『コブラ』ラベル／

シークレットアイラ2018

販売価格：税込み19,800円

総本数184本。700ml。熟成年数6年。アルコール度数51.6％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：

2026年2月10日（火）12:00～2月17日（火）23:59

抽選販売数：140本

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、1本限りのお申し込みとなります。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

