資生堂研究所発「fibona（フィボナ）」が共創するビューティープロダクツ 資生堂史上最高濃度のグリシルグリシン配合「フリュイドセラム」発売 ～毎日のスキンケアで濃厚なキメ・毛穴ケアを～
資生堂研究所のオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)※1」が発信する、「世の中にない」を共創するビューティープロダクツより、資生堂独自の「フリュイド結晶化抑制技術」により、肌のキメが整うことで毛穴が目立ちにくくなる効果で知られるグリシルグリシンを資生堂史上最高濃度※2で配合した美容液「フリュイドセラム」を発売します。本商品は、株式会社マクアケが運営する応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」において、2026年1月27日（火）より先行販売します。また店頭では、Shiseido Beauty Park1階のfibona Labにて、2026年3月3日（火）より限定販売します。
◆グリシルグリシン（整肌保湿成分）を資生堂史上最高濃度配合。肌のキメを整え、毛穴が目立つ悩める肌にアプローチ。
◆効果成分を効率的に肌へ届ける資生堂独自の「フリュイド結晶化抑制技術」を搭載。
◆無駄なものを配合しないミニマム処方（香料不使用など）で構成。毎日のスキンケアで濃厚なキメ・毛穴ケアを。
※1 資生堂研究所のオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」(2019 年)
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000002739&rt_pr=tru09(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000002739&rt_pr=tru09)
※2 当社商品との比較
《高配合を実現する資生堂独自の「フリュイド結晶化抑制技術」》
グリシルグリシンは高配合することでより高い肌効果が望めますが、高配合すると成分の結晶化が発生します。肌上で結晶化してしまうと、適切な肌効果は見込めず、使用感も心地よいものではなくなります。資生堂はより高配合を追求すべく、溶解の限界を突破するイオン液体に着目し、「フリュイド結晶化抑制技術」を開発しました。これにより、肌上でも結晶化せず、成分を適切に肌に届け、毎日のスキンケアで濃厚なキメ・毛穴ケアへと導きます。
《「fibona（フィボナ）」が発信する「世の中にない」を共創するビューティープロダクツとは》
「fibona（フィボナ）」が発信する「世の中にない」を共創するビューティープロダクツは、資生堂の100年以上にわたる研究開発から生まれた豊富な研究知見と、スタートアップ企業や生活者のユニークな発想やテクノロジーを融合させ開発しています。生活者からのフィードバックやニーズの変化に迅速に対応し、ブランドの枠を超えて、形を自由に変えられる唯一無二のプロダクトとして、世界をワクワクさせる新しい価値を提供していきます。研究員と生活者による共創コミュニティを通じて、新しい化粧品文化を育みながら、一人ひとりに潜むビューティ好奇心を目覚めさせ、新たな美の扉が開く歓びをシェアしていきます。「フリュイドセラム」などのビューティープロダクツは、Shiseido Beauty Park1階のfibona Labで 販売します。体験された方の感想を研究員が開発に生かしていきますので、ぜひfibona Labにてビューティープロダクツをお試しください。
・「fibona lab」特設ページ
https://shiseidobeautypark.shiseido.com/fibonalab/?rt_pr=tru09
・「fibona」 公式Instagram
https://www.instagram.com/fibona_jp/
【商品一覧】
【先行販売期間】
2026年 1月27日(火)12：00 ～ 2026年 2月25日(水) 22:00
【先行販売URL】
http://www.makuake.com/project/fibona01323/
【店頭発売日】
2026年3月3日（火）
【販売場所】
資生堂グローバルイノベーションセンター
Shiseido Beauty Park1階 fibona Lab
220-0011 横浜市西区高島一丁目2番11
・Shiseido Beauty Park 公式サイト
https://shiseidobeautypark.shiseido.com/?rt_pr=tru09
【商品概要】
■商品名・容量・価格
資生堂フィボナ01-323
＜美容液＞
フリュイドセラム
15mL
価格2,700円（税込）
■商品特長
効果成分を効率的に肌へ届ける資生堂独自のフリュイド結晶化抑制技術により、キメを整えて毛穴を目立ちにくくする成分「グリシルグリシン（整肌保湿成分）」を資生堂史上最高濃度配合（※）した美容液。
■使用方法
●容器の底を押すと美容液が出ます。
●洗顔後、気になる部分に直接1滴分垂らし、なじませます。
【使用イメージ】
資生堂フィボナ01-323 フリュイドセラム使用イメージ