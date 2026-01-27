雨海ルカ・天晴ひなたによる個人VTuberユニット「Weather Planet」とダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」がコラボレーション！

株式会社ハイブクリエーション

株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市、代表取締役：齋藤 俊彦／セガサミーグループ）は、雨海ルカ・天晴ひなたによる個人VTuberユニット「Weather Planet」とコラボレーションした企画を2026年2月3日（火）よりスタートいたします。

[企画協力：rencontre合同会社]

ダーツコラボオリジナル！新規描き下ろしビジュアル！

人気イラストレーター、はむねずこ様・さいね様による2種類の新ビジュアルをご用意しました！Weather Planetの二人がダーツを楽しんでいる様子を描いたデザインです。

コラボ企画１.：Weather Planetオリジナルダーツセット

Weather Planetの新規描き下ろしビジュアルをデザインしたダーツセットが登場！

＜商品コンセプト＞- バレルはプロダーツプレイヤーも試合で使用するタングステンを使った本格仕様！- バレルのグリップ部分は二人のイメージカラーでデザインしたリバーシブルバレルです。上下の向きを入れ替えても投げることができます。お好みの方をグリップしてダーツをお楽しみください！- ダーツマシン「ダーツライブ」で使用するダーツライブカード＆各種デジタルコンテンツを付属！高得点を獲得すると出現するルカ・ひなたのボイス演出も搭載！- 【ダーツハイブ店舗限定】ダーツハイブ店舗でダーツセットを予約（購入）されたお客様へオリジナルポスター（両面／PET素材／サイズ：A2）をプレゼント！（※ポスターは無くなり次第で終了します。／ダーツハイブオンラインショップ等でご購入のお客様は対象外です。ご了承ください。）

「Weather Planet」ダーツセット- 発売日：2026年2月25日（水）- 価格：18,700円（税込）

コラボ企画２.：Weather Planet×ダーツハイブ POP UP SHOP開催！

『Weather Planet×ダーツハイブ』のコラボを記念したPOP UP SHOPが新宿マルイアネックスで開催決定！

オリジナルダーツセットの販売に加え、新規描き下ろしビジュアルを使用した各種オリジナルグッズを販売します。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

＜Weather Planet×ダーツハイブ POP UP SHOP開催概要＞

開催期間：2026年2月14日（土）～2月23日（月・祝）

営業時間（平日） ：11：00～19：00

営業時間（土・日・祝）：10：30～19：00

開催場所：東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス6F カレンダリウム６

※事後通販の予定あります（受注期間：2026年2月25日（水）～3月11日（水）まで）

コラボ企画３.：公式Xフォロー＆リポストキャンペーン実施！

雨海ルカさん、天晴ひなたさんの直筆サイン入り色紙が抽選で当たる！フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

サイン入り色紙は2種類、応募方法は以下のとおりです。

■直筆サイン入り色紙A（はむねずこ様イラスト）

応募方法

１. @rencontreLLCをフォロー

２. 対象投稿をリポスト

「rencontre 公式Xアカウント」 https://x.com/rencontreLLC

■直筆サイン入り色紙（さいね様イラスト）

応募方法

１. @DARTSHIVEをフォロー

２. 対象投稿をリポスト

「ダーツハイブ 公式Xアカウント」 https://x.com/DARTSHIVE

応募期間はいずれも2026年1月27日（火）～2月13日（金）23時59分まで

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=llF77x-lTs8 ]■イラストレーター紹介

はむねずこ様：@nezukonezu32

さいね様 ：@sainexxx

■企画協力

rencontre合同会社（https://rencontre-ip.com/）

■商品取扱情報- ダーツハイブオンラインショップ：https://www.dartshive.jp/- ダーツハイブ実店舗（全国14店舗）：https://dartshive.com/shop.html■関連リンク

公式X（Twitter）：https://twitter.com/DARTSHIV(https://twitter.com/DARTSHIVE)E(https://twitter.com/DARTSHIVE)

公式LINE：https://line.me/ti/p/%40aqr4924f

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/DARTSHIVE.ONLINE.SHOP

(C)DARTS HIVE (C)2025 WeatherPlanet