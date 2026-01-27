【静岡県焼津市】焼津温泉を舞台にした街歩き謎解きゲーム『【焼津謎解きウォーク】焼津温泉と海に眠る秘密～ニンギョ・ノ・ナミダ～』が2026年2月3日(火)よりスタート！

■イベント概要

FUN SPIRITS株式会社【焼津謎解きウォーク】焼津温泉と海に眠る秘密～ニンギョ・ノ・ナミダ～

「謎解き×地域活性」で話題の謎解きクリエイティブチーム『KAGENAZO』が焼津温泉の魅力を発信するための街歩き×謎解きイベント『【焼津謎解きウォーク】焼津温泉と海に眠る秘密～ニンギョ・ノ・ナミダ～』を、静岡県の焼津市を舞台に2026年2月3日(火)から開催いたします。

本イベントは、焼津市内の各所を巡りながら物語の謎を解き、真実へと迫っていく体験型コンテンツです。謎解きを楽しみながら、焼津温泉や海の魅力、街の風景を体感でき、謎解きファンはもちろん、焼津観光を目的とした方にもお楽しみいただけるコンテンツとなっております。

詳細はこちらをご覧ください。

https://kagenazo.com/1660/

■あらすじ

あなたは日本中を旅するミステリーハンターだ。

そんなあなたに古文書修復士を名乗るものから連絡が届いた。

どうやら、焼津温泉の熱が冷め始めてしまい、街に危機が訪れているという。

そしてそれを解決に導くカギが文豪・小泉八雲だというのだ。

古文書修復士のホーンは焼津温泉の危機と時を同じくして、

八雲が焼津に残した謎の手紙『ナミダ』を見つけ出したという。

そこには、「秘宝(=人魚の涙)の熱が失われることで、この土地の温泉が失われ、街の記憶が湯気となって霧散する」という危機が予言されていた。

そして、それを阻止するには「人魚の涙」をある儀式で復活させるしかないらしい。

あなたと古文書修復士のホーンは手紙に残された手がかりを頼りに「人魚の涙」の儀式を探す旅へ出かけるのであった…！

■イベント詳細

【タイトル】

【焼津謎解きウォーク】焼津温泉と海に眠る秘密～ニンギョ・ノ・ナミダ～

【開催場所】

静岡県焼津市焼津駅周辺

【開催期間】

2026年2月3日(火)～

【参加費用(謎解きキット販売価格)】

1,500円(税込)

【内容物】

謎解きキットB5 8ページ

イベント限定手ぬぐい

ペグシル

【所要時間】

各モード1～2時間程度

本イベントでは、やさしいモード・むずかしいモードの2つの異なるモードをご用意しております。

また、両モードを最後まで解いた方にはおまけ謎もご用意しております。

【制限時間】

特に制限時間はございません。お好きな時間でプレイいただけます。

ただし、一部限られた時間しか入れない場所には制限があります。予めご了承ください。

【推奨年齢】

9歳以上（親御さんと一緒の場合、年齢制限なし）

【用意するもの】

カメラ機能を搭載し、二次元コードを読み取ることのできるスマートフォン・タブレット端末

※本謎解きはLINE公式アカウントを使って進めていきます。

【参加方法】

１. 謎解きキットをご購入後キット内2次元コードを読み取り、公式LINEを追加

２. やさしいモード・むずかしいモードの2つから好きなモードを選択！

３. 物語を進めて、エリア内を周遊しながら謎解きクリアを目指そう！

【キット販売店舗】

詳細は公式ホームページからご確認ください。

https://kagenazo.com/1660/

【その他】

※本イベントは実施期間など予告なく内容が変更になる場合があります。

※謎解きキットは日本語対応のみとなります。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

■特別クーポンご協力店舗情報

本謎解きをご利用の方限定で、ご協力店舗様より特別クーポンのご協力をいただいております。

是非街歩き謎解きに合わせてお立ち寄りください！

詳細は公式ホームページからご確認下さい。

https://kagenazo.com/1660/

■焼津市について

焼津市は、静岡県の中南部に位置し、焼津港、小川港、大井川港の3つの港から多種多様な魚が水揚げされる、日本有数の港町です。

焼津（やいづ）という地名は、日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が東征に向かう途中で天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ・別名は草薙の剣）で草をなぎ払って火をかけ、賊を滅ぼした地を『ヤキツ』と称したことから由来しています。

焼津市では「赤いダイヤ」とも称される焼津ミナミマグロや、水揚げ高全国一を誇るカツオ、近海の新鮮なサバやアジ、駿河湾でしか獲れない桜えびや大井川の恵を受けたシラスなど、豊富な海の幸を一度に堪能できます。

天然温泉「焼津温泉」は、海水の濃度の約半分の塩分を含む塩化物泉で、疲労回復や、健康と美容にも効果があるとされています。

■クレジット

主催：焼津市

運営：FUN SPIRITS株式会社

謎解き企画・制作：KAGENAZO

Producer&Planner：たく（奏 拓真/水野 拓哉）

（SNS：https://x.com/Takuma_Kanade_）

Project Manager：あらい ゆき

Creative Director&Scriptwriter：ふかやん（深谷 亮介）

（SNS：https://x.com/nrmshr）

Mystery Creator：渡鳥 秋

（SNS：https://x.com/aki_watadori）

Illustration&Designer：hachiko

（SNS：https://x.com/mnm45hck）

制作協力：サンライフ焼津

令和７年度焼津市スタートアップトライアル優良商品実証・PR及び起業家育成事業業務委託

受託者：有限監査責任法人トーマツ

■運営『FUN SPIRITS株式会社』について

会社名：FUN SPIRITS株式会社

本社所在地：東京都千代田区富士見 2-2-7 YKビル飯田橋5階

代表取締役社長：日景 太郎

事業内容：地域マーケティング・PR事業、体験型エンターテイメント「KAGENAZO」事業、IPクリエイティブ事業

【お問い合わせ】https://kagenazo.com/contact/

【公式HP】https://kagenazo.com/

■謎解き制作『KAGENAZO（運営：FUN SPIRITS株式会社）』について

「謎解き×地域活性」をコンセプトに、日本中の地域に謎解きを仕掛け、新たな街のファン作りに貢献する謎解きクリエイティブチーム。その地域に眠る魅力と謎解きを掛け合わせ、新たな地域活性の波を創り出しています。

これまでに累計100地域以上約15万人を超える参加者が謎解きを通して地域の魅力を体験。

『KAGENAZO』の生み出すコンテンツを通して、新たな観光客の増加、消費シーンの創出のお手伝いをいたします。

【KAGENAZO Official Page】https://kagenazo.com/

【KAGENAZO LitLink】https://lit.link/kagenazo

【KAGENAZO Official Shop】https://kagenazo-official.stores.jp/