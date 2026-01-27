【話題のBL作品が決定！】「2025年ラ・ロズレ大賞」BLコミック部門＆BL小説部門 大賞作品を発表！

【2025年ラ・ロズレ大賞】受賞作品

BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)は、2025年に同サービス内で高い支持を集めたBL作品（コミック・小説）を対象に実施したユーザー投票企画「2025年 ラ・ロズレ大賞」の受賞作品を発表いたしました。

本企画では、「今年いちばん感動した作品」「何度も読み返した作品」など、ユーザーの皆さまから寄せられた多数の投票をもとに、2025年を代表する大賞作品を選出いたしました。



■【2025年 ラ・ロズレ大賞】BLコミック部門

『夜明けがいちばん暗い』

著：山田ノノノ

出版社：新書館

レーベル：ディアプラス・コミックス



あらすじ

売れない新人ホストのタカヤは鍵を忘れ酔って家の前で寝ているところを同じアパートに住む小説家“サイトー”に助けられる。

大人で優しいサイトーにどんどん惹かれていくタカヤだが……！？

過去に佇む小説家×売れない新人ホスト、“いちばん”鮮烈な夜明けの物語。



作品詳細(https://roseraie.tokyo/contents/70027929?type=1)

■【2025年 ラ・ロズレ大賞】BL小説部門

『葵先生、重版出来です！』

著：清田あお 画：末広マチ

出版社：二見書房

レーベル：シャレードパール文庫



あらすじ

先生と、先生の書くものが好きです



ファッション誌から BL 小説編集部に出向となった麻羽。新人コンペのため、過去にヒットした文芸作家・葵をスカウトしようと試みて…。



七年所属したファッション誌から、BL小説編集部へといきなり出向が決まった麻羽。ほとんど読んだことのない小説――それもBL――に戸惑いつつも、翌年創設される新レーベルのため、新人コンペに参加することに。そこで目をつけたのは過去の文芸賞作家、葵清一郎。葵の書く物語に魅了された麻羽は、印刷所で偶然出会った葵本人の元に何度も押しかけて!? 最初は迷惑そうにしていた葵も、裏表がなく人懐っこい性格の麻羽に絆されていき――。



作品詳細(https://roseraie.tokyo/contents/10000880?type=1)

