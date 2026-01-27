青いonちゃんも！？「祝！ローソン５０周年 onめでとう缶～30周年の水曜どうでしょうより～」発売決定！

北海道テレビ放送株式会社

(C)2026HTB

　DVDやブルーレイの全国販売をはじめ、様々な形で長年お世話になり続けている「青屋敷」ことローソンさんが、2025年6月にめでたく50周年を迎えたことを記念し、北海道の弱小ローカル局に生まれ、奇しくも2026年に30周年の節目を迎えた「水曜どうでしょう」より、ささやかながらお祝いの記念グッズを作らせていただきました！


　おそらくこれが最初で最後になるであろう「青いonちゃん」に、ローソンカラーの「水曜どうでしょう」シール＆ハンドタオル。どれもこれも今、ここでしか手に入らないレアグッズばかりです！


　数量限定につき青いもの好きのどうでしょう藩士諸氏は是非お早めに！


【商品概要】

■商品名　：祝！ローソン50周年 onめでとう缶～30周年の水曜どうでしょうより～


■販売価格：5,500円(税込)


■商品内容：ワイド缶（仕上寸法：直径9.5cm×高さ13.9cm）入りセット


【予約・購入方法】

■予約期間　：2026年2月1日（日）～28日（土）


■販売方法　：ローソンLoppiおよびLoppiオススメ（数量限定）


■Loppi番号：AW16559500


■お引き渡し：2026年6月上旬頃からを予定（詳細はLoppi画面にてご確認ください）



(C)2026HTB

商品１．


水曜どうでしょう30thロゴ入りonめでとう缶


仕上寸法：直径9.5cm×13.9cm






(C)2026HTB

商品２．


なんでそんなに青いんだよオン　ぬいぐるみ


高さ15cm想定、ボールチェーン付、PP袋入り






(C)2026HTB

商品３．


水曜どうでしょう　塩ビシール（青屋敷カラーver.）


12cm×12cm、1色、PP袋入り






(C)2026HTB

商品４．


水曜どうでしょう　ハンドタオル（青屋敷カラーver.）


25cm×25cm想定、シャーリングタオル、PP袋入り





【詳細情報】

詳しくはweb商品特設ページにて！https://www.htb.co.jp/suidou/30th/lawson50th/


特設ページには嬉野雅道ディレクターからの熱くて長～いメッセージが掲載されていますので、是非ご覧下さい！