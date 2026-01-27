時短で美髪へ。大風量で髪をすばやく乾かし、ツヤとまとまりを叶えるプロテクトイオン搭載「プロテクトイオン ヘアドライヤー」新発売
テスコム電機株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム)は、大風量で髪をすばやく乾かし、プロテクトイオンで髪に優しくツヤとまとまりを与える「プロテクトイオン ヘアドライヤーTD361A」を2月上旬より新発売いたします。
パワフルな風量とプロテクトイオンで、時短と美髪を両立- 大風量の3.6㎥/分(※)で、髪をすばやく乾かせます。忙しい毎日でも時短でヘアドライができます。
※TURBO使用時 自社測定による ※JIS規格では1.8㎥/分
- プロテクトイオン(※)を搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。
※放出イオン量約1,000万個/㎤以上 当社測定法/当社比較検証法による
- 冷風でもパワフルな風量をキープ。暑い時期でも快適でスピーディーにヘアドライができます。
毎日使いやすい、軽量でミニマルなデザイン- シンプルなカラーバリエーションのブラック・グレー・クリームの3色展開。美しいマットな質感や継ぎ目のないフードなど、なめらかで統一されたデザインが、空間に静かな存在感を演出します。
- 毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、折りたためるコンパクトな設計なので、スペースをとらず収納にも便利です。
- TURBO/SET/COOLの風量モードとOFFを切り替えられるスライドスイッチは、シンプルな操作で使いやすいミニマル機能。忙しい毎日のヘアドライを快適にサポートします。
毎日のヘアドライを快適にする、こだわり設計- ブローやヘアセットに便利なセットフード付き。風の流れを整え、セルフブローの仕上がりをサポートします。
- ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
- 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
- お掃除しやすいインレットなので、いつでもきれいを保てます。
- 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
製品概要
製品名：プロテクトイオン ヘアドライヤー
型番：TD361A-K
カラー：ブラック
発売日：2026年2月上旬予定
価格：オープン価格
URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td361a
製品名：プロテクトイオン ヘアドライヤー
型番：TD361A-H
カラー：グレー
発売日：2026年2月上旬予定
価格：オープン価格
URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td361a
製品名：プロテクトイオン ヘアドライヤー
型番：TD361A-C
カラー：クリーム
発売日：2026年2月上旬予定
価格：オープン価格
URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td361a
販売先
■ 全国の家電量販店など
■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/
■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/
■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop
企業情報
テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。
会社概要
会社名 ：テスコム電機株式会社
本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F
長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1
設立：昭和46年（1971年）10月
資本金：90,000千円
代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治
事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造
