発売4日で即重版！『ズートピア2』新キャラクターも登場！　ジュディとニックのさがし遊び絵本『ズートピアのなかまをさがせ！』が大人気！　付録つきムックも2月発売予定！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月23日（火）に学研わくわくさがしえブック『ズートピアのなかまをさがせ！』の増刷を決定いたしました。また、2026年2月17日（火）に付録つきムック『だいすき！ズートピア2 スペシャルブック』を発売予定です。

■大人気により異例の発売後4日で増刷決定！！

(C)Disney

『ズートピア2』の大ブーム到来！ 映画の人気を物語る異例の売れ行きにより、発売後4日で即重版決定となりました。

映画を観た方は、キャラクターの映画にはなかった姿や、おなじみのスポットのイラストにわくわくすること間違いなし！ もちろん、映画を観ていない方でも、かわいい絵柄のさがし遊び絵本として楽しめます。

■ズートピアファン必見！ 12のスポットのきれいなイラスト

『ズートピア』や『ズートピア2』で登場する「ズートピア警察署」や「バニーバロウ」、「ツンドラ・タウン」「レインフォレスト地区」など、おなじみスポットがさがし絵に！

さがし遊びをしながら、映画の思い出のスポットをじっくり眺めて楽しめます。きれいで細かいイラストは、見れば見るほど発見があり、大人も楽しめる一冊です。

■ディズニー映画最新作『ズートピア2』の新キャラクターも登場！

ヘビのゲイリーやオオヤマネコのパウバート、ビーバーのニブルズなど、『ズートピア2』の新キャラクターも本書に多数登場！ さがし絵の中に、たくさんのキャラクターが隠れています。キャラクター紹介つきで、映画のおさらいにも。

■ムック『だいすき！ズートピア2 スペシャルブック』も発売決定！

※表紙は製作中につき、内容・デザインが変更になる可能性がございます。

2026年2月17日（火）に付録つきムック『だいすき！ズートピア2 スペシャルブック』を発売予定。

『ズートピア』と『ズートピア2』の世界がまるごと楽しめるムック。特別付録は大人気の「にんじんペン」＆ジュディとニックの絵が可愛い「ポップジッパーバッグ」3枚＆ゲイリーやパウバートなど『ズートピア2』のキャラクターの絵柄も入った「スタージッパーバッグ」4枚セット！

他にもミニレターセットやスイーツ型メモが付録に。本誌は映画のキャラクター＆ストーリー紹介のほか、おはなし「ジュディとニックとゲイリーのわくわく☆たんけんツアー」、最新グッズ紹介、東京ディズニーリゾートで会えるジュディとニックの特集などもりだくさんです。

(C)Disney

［商品概要］

■学研わくわくさがしえブック『ズートピアのなかまをさがせ！』

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年12月19日

判型：AB版

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206282-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628200(https://hon.gakken.jp/book/1020628200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/1ba3Zwt(https://amzn.asia/d/1ba3Zwt)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400583/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400583/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206282-7(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206282-7)

■Gakken Disney Mook『だいすき！ズートピア2 スペシャルブック』

価格：1,650円（税込）

発売予定日：2026年2月17日

判型：AB版

電子版：あり

ISBN：978-4-05-611839-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861183900(https://hon.gakken.jp/book/1861183900)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/a3rLiPa(https://amzn.asia/d/a3rLiPa)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18436457/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436457/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611839-1(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611839-1)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開