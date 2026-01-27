400Wハイパワー×速度コントロールで、氷や冷凍果実も粉砕。下ごしらえを時短。「ハンドブレンダー TBL50A-K」新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、氷や冷凍果実もなめらかに砕く400Wのハイパワーと、仕上がりや食感をコントロールできる無段階の速度調整を搭載した「ハンドブレンダー TBL50A-K」を1月下旬より新発売いたします。

400Wハイパワーで、氷・冷凍果実もなめらかに砕く

- ブレンダーの「つぶす・まぜる・砕く」調理で、スムージーやポタージュ、スープづくりがより簡単に。400Wのハイパワーモーターと縦刃で大きな食材を砕き、横刃でなめらかに整える縦横4枚刃を採用しました。硬い氷や冷凍果実にも対応し、フローズンスムージーやシェイク、スムージーボウルなどの冷たいメニューまで本格的に楽しめます。さらにトマトソースやドレッシングもムラなく攪拌でき、仕上がりの質が上がります。

シャリッと、とろ～り。自宅で簡単、カフェ級フローズン＆スムージー

- ブレンダーは氷をしっかり砕けるので、材料を入れるだけで簡単にひんやりしたスムージーやフローズンドリンクが作れます。無段階速度コントロールを使えば、シャリッとした氷感から、とろりとなめらかな口当たりまで思い通りに調整可能。自宅で手軽に、甘さや濃さ、トッピングまで自分好みに仕上げた“カフェ級の一杯”を楽しめます。※氷は家庭用冷蔵庫の製氷機能で作った2.5cm角以下の角氷を100g以下で使用し、氷の分量(重さ)より多い分量の液体を入れブレンドカップを使用してください。- ブレンダーなら、冷凍果実を使って季節を問わずいちごやマンゴー、ブルーベリーなどの濃厚なドリンクやデザートが簡単に作れます。牛乳やヨーグルト、ジュースなど少量の液体を加えるだけで、素材の冷たさと甘みをいかしたコクのある一杯に。冷凍果実は、冷凍庫に常備しておけば必要な分だけ取り出して使えるので、思い立ったときにいつでも楽しめます。※冷凍果実は2.5cm角以下のものを10個以下で使用し、100ml以上の液体を入れブレンドカップを使用してください。

チョッパー、両面おろし刃、ビーターで調理の幅が広がる

- チョッパーなら、手間のかかるみじん切りもあっという間に均一に仕上がります。専用ボトルに材料を入れて、そのまますばやく処理できます。- 両面おろし刃で粗さを選べるので、鬼おろしから細かいおろし、長芋のとろろまで、好みの食感に仕上げられます。- ビーターで生クリームのホイップもスピーディーに。メレンゲ作りもでき、お菓子作りの幅が広がります。

▼チョッパー

▼両面おろし刃

▼ビーター

仕上がりの好みに合わせて食感をコントロール

- 食材の状態や仕上がりの好みに合わせて速度を調整することで、狙いの食感に。高速でブレンドすると細かくなめらかに、低速では砕き過ぎを防いで粗めに仕上げ、風味と食感を保てます。本体上面のつまみを回して、好みの速度を無段階で調整できます。

鍋に直接入れられる4枚刃で、スープ作りもお手軽に！

- 効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りも手軽にできます。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cmくらいの量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。- 容量700mlの目盛り付き専用ブレンドカップを付属。材料を量ってそのままブレンドでき、分量確認から仕上げまでスムーズに作れます。4枚刃

握りやすい、くびれのあるグリップ形状を採用

- 人差し指と中指が自然に届くスイッチは軽い力で押しやすく、作業効率が向上します。上のスイッチ(Manual)は調整した速度で、下のスイッチ(Turbo)は最大速度で動作します。

アタッチメントは食器洗い乾燥機に対応

- ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどのアタッチメントは食器洗い乾燥機に対応していて、後片付けも簡単です。※水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。- 食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとエラー音でお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※動作が停止した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、30分以上休ませてから使用してください。

1.7mの電源コードだから、キッチンの好きな場所で使える

- ラク抜きプラグで取り外し簡単。調理中に片手がふさがっているときや、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に抜くことができます。- 1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。- 使わないときはクイックコードバンドで電源コードをすっきりまとめることができます。

使えない材料

ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料

肉/魚/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】市販の氷/2.5cm角を超える自家製の氷/冷凍した食材(2.5cm角以下の冷凍果実以外)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)/かぼちゃのマッシュなど ※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜる

※ブレンダーの定格時間：1分

チョッパー(きざむ)で使えない材料

スジ肉/水分の多いもの(果物など)/液体/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいもなど)/かぼちゃのマッシュなど

※チョッパーの定格時間：1分

両面おろし刃で使えない材料

【固いもの・ねばりけの強いもの】山いも/つくねいも/やまといもなど ※うまくおろせないもの：玉ねぎ

※両面おろし刃の定格時間：2分

ビーター(泡立て)で使えない材料

【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン・ホットケーキなどの生地 ※十分に泡立てられないもの：乳脂肪分30%以下の生クリーム、全卵

※ビーターの定格時間：3分

製品概要

製品名：ハンドブレンダー

型番：TBL50A-K

発売日：2026年1月下旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/tbl50a

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

テスコム公式 Instagramキッチンアカウント：https://www.instagram.com/tescom_kitchen/

テスコム公式 X(旧Twitter)アカウント：https://twitter.com/TESCOM_JP