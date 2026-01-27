【特集：イタリア映画】ミラノ・コルティナ・オリンピック開催に合わせ、イタリア映画とイタリアを舞台にした珠玉の作品をムービープラスで特集放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ミラノ・コルティナ・オリンピックの開催に合わせ、【特集：イタリア映画】を放送いたします。

毎週土曜21時より放送中の＜ムービープラス・プレミア＞では、「ヒート」「インサイダー」のマイケル・マン監督が、イタリアの自動車メーカー“フェラーリ”の創始者エンツォ・フェラーリの衝撃の実話を映画化した伝記ドラマ『フェラーリ』を2月7日に放送いたします。

また『ニュー・シネマ・パラダイス［完全オリジナル／デジタル・レストア版］』、『イル・ポスティーノ[４Ｋデジタル・リマスター版]』、『みんな元気[４Ｋリマスター版]』、『あしたのパスタはアルデンテ』、イタリア映画やイタリアを舞台にした珠玉の作品をお届けします。

＜特集：イタリア映画 ラインナップ＞

『フェラーリ』（CSベーシック初） 2月7日(土) 21：00～ほか

(C)2023 MOTO PICTURES, LLC. STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

アダム・ドライバーがフェラーリ社の創設者を演じる実話ドラマ。1957年、夏。イタリアの自動車メーカー、フェラーリの創設者エンツォ・フェラーリは前年に愛息を亡くし、妻との仲は冷え切っていた。一方、密かに愛し合うリナとの息子の認知も叶わない。会社も経営破綻寸前の中、彼は起死回生を賭け、イタリア全土を走る過酷なロードレース、ミッレミリアに挑む。

監督：マイケル・マン

出演：アダム・ドライバー／ペネロペ・クルス／シャイリーン・ウッドリー

(2023年：アメリカ)

『ニュー・シネマ・パラダイス［完全オリジナル版 デジタル・レストア・バージョン］』

2月8日(日) 7：00～ほか

(C) 1989 CristaldiFilm

カンヌ映画祭審査員特別グランプリ受賞。初公開版に約５１分の新たなカットを加えた再編集版。 映画監督のサルヴァトーレは、母からの留守電でアルフレードの訃報を知らされる。シチリアのジャンカルド村で過ごした少年時代。トトと呼ばれていた彼を魅了していたのは、映画館パラダイス座の映写室と、映写技師アルフレードだった。だがある日、パラダイス座が火事で燃え落ちてしまい・・・。

監督・脚本：ジュゼッペ・トルナトーレ

出演：フィリップ・ノワレ／サルヴァトーレ・カシオ／ジャック・ペラン

(1989年：イタリア・フランス)

『イル・ポスティーノ[４Ｋデジタル・リマスター版]』（CSベーシック初）

2月8日(日) 10：15～ほか

(C)R.T.I. S.p.A.-Rome, Italy, Licensed by Variety Distribution S.r.l-Rome, Italy, All Rights reserved.

南イタリアの緑あふれる小島に、祖国チリを追われて亡命した詩人パブロ・ネルーダがやって来る。ネルーダへの手紙を運ぶ郵便配達人の青年マリオは、彼と交流を深め、詩の魅力に目覚めていく。やがてバーで働くベアトリーチェに一目惚れしたマリオは、ネルーダに恋の相談をするが・・・。

監督：マイケル・ラドフォード

出演：マッシモ・トロイージ／フィリップ・ノワレ／マリア・グラツィア・クチノッタ

(1994年：イタリア・フランス)

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】

『みんな元気[４Ｋリマスター版]』(CSベーシック初) 2月7日(土) 9：30～ほか

(C) RTI S.p.a

名匠ジュゼッペ・トルナトーレ監督×音楽はエンニオ・モリコーネ。シチリアに住む７０歳のマテオの所には、毎年必ず５人の子供たちが揃うが、今年の夏に限っては誰も姿を見せなかった。マテオは心配しつつ、子供たちを驚かせてやろうと、電車でイタリア全土各地の子供たちに会いに旅に出る。

監督：ジュゼッペ・トルナトーレ

出演：マルチェロ・マストロヤンニ／ミシェル・モルガン／ヴァレリア・カヴァッリ

(1990年：イタリア・フランス)

【４Ｋをマスターとした２Ｋダウンコンバート放送】

『あしたのパスタはアルデンテ』 2月7日(土) 7：00～ほか

(C)Fandango2010

イタリア映画界を支える監督の一人、名匠フェルザン・オズペテク監督作品。南イタリアのカントーネ家はパスタ会社を営む大家族。ある日、会社を息子たちと共同経営者に引き継ぐための重要なディナーが開かれ、末っ子トンマーゾも帰省。その席でゲイだと告白しようとしたら、兄アントニオが先にカミングアウトし父は激怒。ローマにも戻れず、会社も任されることに・・・。

監督：フェルザン・オズペテク

出演：リッカルド・スカマルチョ／ニコール・グリマウド／アレッサンドロ・プレツィオージ

(2010年：イタリア)

