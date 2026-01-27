中原杏 画業25周年記念 『きらりん☆レボリューション』ポップアップショップ「きらり店長のなーさんSHOP」が2026年2月3日(火) より東京・大阪にて巡回開催！
中原杏先生の画業25周年を記念して、『きらりん☆レボリューション』のポップアップストアを東京と大阪で開催いたします。
会場ではきらり店長セレクトのなーさんイラストを使用した新作オリジナルグッズ販売。日本全国ご当地デザインのかわいいなーさんアクリルキーホルダーなど計８カテゴリを取り揃えております。数量限定で『きらりん☆レボリューション』愛蔵版1巻のサイン入りコミックスの販売も決定。貴重なこの機会にぜひお越しください。
【直筆サイン入り複製原画】
全2種、各15,400 円（税込） ※受注生産品
パステルカラーの額装したB5サイズの複製原画です。印刷技法は30～50年近く変色しない技術から国宝や重要文化財などのレプリカ製作にも応用される「高品位美術印刷」を採用し、耐光性・演色性に優れ、高品質の作品を長くお楽しみいただけます。イラストには中原先生の直筆サインが入ります。
【ブロマイド付きスライダーポーチ】
全2種、各1,550円（税込）
きらりver.／なーさんズver.
2L判のブロマイドつき。
【なーさんダイカットメモ】
全１種、880円（税込）
裏面にもデザインされたなーさんがポイント。
30枚入り。
【アクリルブックエンド】
全2種、各2,640円（税込）
花束ver.／小悪魔ver.
お手持ちのコミックスとあわせて、本棚に飾ってお楽しみください。
【クリアファイル】
全2種、各770円（税込）
ハートver.／フラワーver.
サイズ：A４
【フレームマグネット】
全3種、各990円（税込）
制服ver.／いちごver.／ステージver.
デフォルトイラストのオリジナルマグネットです。
【マスキングテープ】
全3種、各550円（税込）
アリスver.／いろいろなーさんver.／コスチュームver.
なーさん総柄デザインのマスキングテープです。
【ご当地なーさんアクリルキーホルダー】
全47種、ランダム商品 各880円（税込）
ちゃお2008年3月号ふろくの「日本全国ご当地なーさんトランプ」がアクリルキーホルダーとして復刻。
全国各地のなーさんが勢ぞろいしました。
ご当地なーさんアクリルキーホルダーはコンプリートBOXも登場！
北海道＆東北地方セット（北海道・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
7種入り、「山形県ver.」のダイカットシール付き。
価格：6,160円（税込）
関東地方セット（東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城）
7種入り、「茨城県ver.」のダイカットシール付き。
価格：6,160円（税込）
中部地方セット（山梨・長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知）
9種入り、「愛知県ver.」のダイカットシール付き。
価格：7,920円（税込）
近畿地方セット（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重）
7種入り、「大阪府たこやきver.」のダイカットシール付き。
価格：6,160円（税込）
中国・四国地方セット（鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知）
9種入り、「岡山県ver.」のダイカットシール付き。
価格：7,920円（税込）
九州地方＆沖縄セット（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）
8種入り、「福岡県明太子ver.」のダイカットシール付き。
価格：7,040円（税込）
会場限定ノベルティキャンペーンも実施
きらり ver.／SHIPS ver.／なーさん ver.／集合ver.
期間中に「きらり店長のなーさんSHOP」にてグッズを3,000円以上（税込）ご購入ごとにクリアカードを1枚プレゼントいたします。全4種類、ランダムでのお渡し（数量限定、なくなり次第終了、非売品）。サイン本は対象外になります。
きらり店長のなーさんSHOP 開催概要
【東京会場】
会期：2026年2月3日(火) ～2026年2月15日(日)
場所：紀伊國屋書店 新宿本店 1階 MANGAselection
営業時間：10：00～19：00
※紀伊國屋書店新宿本店と営業時間が異なりますので、ご注意ください。
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1765524395/
【大阪会場】
会期：2026年2月20日(金) ～2026年3月4日(水)
場所：紀伊國屋書店 天王寺ミオ店
営業時間：10：30～20：30
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1766393957/
小学館少女まんが公式通販「ブルームアベニュー」内ちゃおSHOPにて事後通販も決定！
2026年3月中旬ごろより事後通販もスタート。「きらり店長のなーさんSHOP」グッズはすべてこちらでもご購入いただけます。
ブルームアベニュー：https://lifetunes-mall.jp/shop/e/e35/
『きらりん☆レボリューション』の愛蔵版全6巻、1～4巻まで好評発売中！
なーさんポーチ付き6巻は2月26日発売予定。
カバーイラストは中原杏先生描きおろしイラストを使用。れんさい当時に平成女児が大熱狂した「ミルフィーカード」が各巻2枚ずつついてくるスペシャル版。
各巻には中原杏先生のスペシャルインタビューも収録。
定価：
１～5巻：(各) 2,200円（税込）
6巻：3,300円（税込）
https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/54383