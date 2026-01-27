株式会社エミッシュ

エミッシュキッチンスタジオを運営する株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）は、1995年創業の老舗撮影スタジオ「スタジオフィオーレ初台」を運営する有限会社ドリームチーム（東京都渋谷区／代表取締役 片岡 哲也）と、料理や食材を扱うフード撮影に特化した業務提携を開始しました。

本提携により、撮影スタジオの提供に加え、フードコーディネーターや調理スタッフ、管理栄養士によるレシピ開発までを含めた撮影のワンストップ対応が可能となります。

■業務提携の背景

エミッシュキッチンスタジオ、スタジオフィオーレ初台と業務提携

フード撮影では、撮影スタジオだけでなく、カメラマンや調理・仕込みなどを行う調理スタッフ、フードコーディネーターをはじめとした食の専門スタッフや撮影全体の進行管理を行う管理スタッフなど、さまざまな人材配置が必須となります。

1995年の創業以来、多様な撮影実績を重ねてきたスタジオフィオーレ初台は、安定した撮影環境と運営力を強みとする一方、料理制作に必要な人材手配はクライアントに委ねていました。

そこで、フード分野に特化した人材のキャスティング、管理栄養士によるレシピ開発、その他制作にまつわる企画・撮影サポートを手がける当社と連携することで、フード撮影における制作体制を補完し合い、クライアントの負荷軽減と円滑な撮影進行の実現を目指し本業務提携に至りました。

■本提携によって実現すること

本業務提携により、以下のような対応が可能となります。

- 撮影スタジオとフード制作体制を一括手配- 管理栄養士によるレシピ開発・監修、栄養価計算、コラム執筆などへの対応- CM、WEB動画、広告ビジュアル、番組、企業コンテンツなど幅広い用途に対応- 制作進行や撮影内容に応じた柔軟な進行マネジメント管理

これにより、フード撮影に関わる複数の調整業務を一本化し、制作の質の向上と効率化の両立を図ります。

■各社の役割

【スタジオフィオーレ初台】

・撮影スタジオの提供（雰囲気の異なる4タイプのキッチン完備）

・映像制作にも適した設備の管理

【株式会社エミッシュ】

・カメラマン、フードコーディネーター、調理スタッフの手配

・フードスタイリング、調理・仕込み対応

・管理栄養士によるレシピ開発・監修、栄養価計算、コラム執筆

・自社キッチンスタジオを活用した事前検証・準備など

■スタジオフィオーレ初台の特徴

スタジオフィオーレ初台

3つのスタジオに4タイプのキッチンを完備した撮影スタジオ。自然光撮影に適したスタジオから、移動壁や可動式アイランドキッチンを用いて雰囲気を自在に操るスタジオまで、豊富なバリエーションを取り揃えています。

スチール撮影、広告ビジュアル、CM、WEB動画、番組、企業映像など、多数の利用実績あり。

■エミッシュキッチンスタジオの特徴

エミッシュキッチンスタジオ

防音・遮光設備を完備しており、撮影環境としての使いやすさに加え、フード人材のキャスティングおよび管理栄養士によるレシピ開発・検証・試作を同時に行える点を特徴としています。

撮影前の事前検証から本番対応まで一貫して行うことで、表現力と再現性を両立したフード撮影を支援します。

■今後の展開

本提携を通じて、当社はフードを扱う映像制作業界における認知拡大を図るとともに、自社キッチンスタジオを起点とした制作体制の強化により、企画・レシピ開発・撮影までを支えるパートナーとしての価値向上を目指してまいります。

今後も、撮影現場のニーズに寄り添いながら、フード撮影の可能性を広げる取り組みを進めてまいります。

■スタジオフィオーレ初台 会社概要

会社名 ： 有限会社ドリームチーム

代表者 ： 代表取締役 片岡哲也

所在地 ： 〒151-0061 東京都渋谷区初台2-14-15 AAビル

設立 ： 1995年5月25日

事業内容： 貸スタジオ業

URL ： https://www.st-fiore.com/

■株式会社エミッシュ 会社概要

会社名 ： 株式会社エミッシュ

代表者 ： 代表取締役 柴田 真希

所在地 ： 〒152-0013 東京都目黒区南3-13-15

設立 ： 2012年9月12日

事業内容： ・レシピ開発、撮影

・食専門家のキャスティング

(管理栄養士、料理研究家、フードコーディネーター等)

・商品開発、コンサルティング

・キッチンスタジオ運営 等

URL ： https://www.e-mish.com/

詳細を見る :https://www.e-mish.com/news/press_release/8149