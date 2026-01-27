あなただけの“推し色”に染まる！自分で仕上げる「パレットケーキ」で推し撮りが楽しめる「推し色スイーツブッフェ」札幌東急REIホテルにて2月21日より期間限定開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

札幌東急REIホテル（北海道札幌市中央区 総支配人：水谷 徳之）1階 レストラン「サウスウエスト」では、2026年2月21日（土）～4月20日（月）の土・日・月曜日限定で、「推し色スイーツブッフェ」を開催いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/restaurant/plan/137766/index.html

推し活に情熱を注ぐすべての方へ贈る、参加体験型のスイーツブッフェを開催いたします。これまで当レストランでは季節のアフタヌーンティーを提供してまいりましたが、「提供されたものを味わう」だけでなく「自分たちの手で世界観を作り上げたい」という推し活ならではの熱量に応えるべく、スタイルを一新。 自由な組み合わせで“推し”への愛を表現できる「スイーツブッフェ形式」へと進化いたしました。テーマカラーは全9色（赤・黄・青・オレンジ・ピンク・黒・紫・緑・白）。推し色に染めるパレットケーキをはじめとする週替わりのテーマカラーで登場する8種のスイーツ、推し色を作れる「モクテルバー」など、視覚と味覚で推しへの愛を表現できるメニューが勢揃いします。さらに、お祝い用のプレートや数字キャンドル、お土産に嬉しい焼き菓子詰め放題など、記念日やオフ会を盛り上げるオプションもご用意。ホテルメイドのスイーツに囲まれて、推しへの愛を表現する特別なひとときをお過ごしください。

■ 真っ白なキャンバスを推し色に染めて！「パレットケーキ」

本スイーツブッフェの主役は、真っ白なショートケーキ。この真っ白なキャンバスに、推し活に欠かせない「メンバーカラー」に対応した9種類のカラフルなクリームやアルファベットチョコレートをトッピングして、お客さま自身の手で仕上げる参加型スイーツです。ご友人同士でそれぞれの「推し色ケーキ」を並べれば、テーブルの上は華やかなフォトスポットに早変わり。見て、作って、食べて楽しめる、三拍子揃った特別な体験をお届けします。推しへの愛が詰まった一皿で、甘く幸せなひとときをお過ごしください。

■ リボン、ハート、フリル…推し色が輝く7種のテーマスイーツ

パレットケーキのほかに、開催週によって異なるテーマカラーに合わせた特別な7種のスイーツをご用意いたします。 “私の心”という名のハート型ケーキ「モン・クール」をはじめ、衣装のような可愛らしさの「フリルモンブラン」、リボンでドレスアップした「シャルロットフリュイ」など、推しへの愛を表現するのにふさわしいアイテムが勢揃い。さらに、全9色が揃う「カラフルマカロン」や、黒色推し必見の「黒ゴマのバスクチーズケーキ」、赤・ピンク推しにぴったりの「苺のティラミスパルフェ」など、味も見た目もこだわり抜いたスイーツがあなたの推し活を鮮やかに彩ります。なお、テーマカラーは週替わりで6～7色が登場します。提供するカラーの組み合わせやスケジュールは、公式WEBサイトにてご確認ください。このほか、パウンドケーキやフィナンシェ、カヌレなどの焼き菓子も提供いたします。

■ 乾杯まで推し色一色に！「推し色カスタム・モクテルバー」

各スイーツと合わせて楽しみたいのが、9色の特製ドリンクが作れるセルフスタイルのモクテル（ノンアルコールカクテル）バーです。フルーティーな「黄（パッションフルーツ）」や「赤（ストロベリー）」、清涼感あふれる「緑（グリーンミント）」など、推し色ごとに異なるフレーバーをご用意しました。備え付けのレシピボードを見ながら、シロップ、ソーダ、乳酸飲料などを自由に組み合わせると、あなただけの推しドリンクが完成します。ソーダを注いでグラデーションを作ったり、レモンやサクランボをトッピングしてレトロ可愛く仕上げたり。写真映えすること間違いなしです。バーテンダー気分で、世界に一杯だけのオリジナルドリンクをお楽しみください。ほかにも、9種の紅茶やコーヒー、カフェオレなども提供いたします。ケーキとドリンク、すべてを推し色で統一した完璧なテーブルコーディネートで、推しへの愛に浸ってみませんか。

■ 記念日や生誕祭に！推し活をさらに盛り上げるスペシャルオプション

「推しの誕生日を盛大に祝いたい」「デビュー記念日を彩りたい」。そんな想いに応えるオプションをご用意しました。大切な記念日には、お名前やお祝いメッセージを入れた「特製チョコレートプレート（有料・要予約）」や、推しの年齢や周年を表す「数字キャンドル（有料）」がおすすめです。ほかにも、無料でカゴやバラの花、ミニクラウン（王冠）など、レンタルアイテムも多数ご用意。推し色ケーキに添えれば、とっておきの推し撮りスポットが完成します。 また、楽しい時間の余韻をご自宅まで持ち帰れる「焼き菓子詰め放題（有料）」も実施。推しとの甘い思い出とともに、ホテル特製のスイーツをお土産にいかがでしょうか。

推し色に囲まれ、推しへの愛を語り合う至福の時間。組み合わせは無限大、楽しみ方はあなた次第。ぜひ推しのグッズと一緒に、見て、食べて、撮って楽しめる、心ときめくスイーツブッフェをご体感ください。

<推し色スイーツブッフェ概要>

【期間】 2026年2月21日（土）～4月20日（月）

※土・日・月曜日限定 ※当日利用可

【時間】 15:30～18:00 ※利用時間 最大2時間半

【料金】 大人3,000円、小学生1,500円、未就学児無料（税・サ込）

【オプション】チョコレートプレート1枚200円、数字キャンドル1本200円

焼き菓子詰め放題用 袋 〈小〉500円 〈大〉700円

【メニュー】

〈スイーツ〉

パレットケーキ/苺のティラミスパルフェ/カラフルマカロン9種/シャルロットフリュイ

モン・クール/黒ゴマのバスクチーズケーキ/スフィア/フリルモンブラン

〈焼き菓子〉

いちじくとサワークリームのパウンドケーキ/フィナンシェ/カヌレ/クッキー2種

※テイクアウト詰め放題の場合は別料金が発生いたします。

〈セイボリー〉

3種のセイボリー

〈ドリンク〉

推し色モクテル9種/紅茶9種/コーヒー/カフェオレ など

※表示料金にはサービス料10%・消費税10%が含まれております。 ※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

■レストラン「サウスウエスト」 概要

毎日開催のランチブッフェをはじめ、キュートなスイーツで人気のケーキバイキング、パーティープランをご用意。お客さまの様々な用途に合わせてご利用いただけるカジュアルレストランです。

電話：011-531-1065（レストラン直通）

■札幌東急REIホテル 概要

所在地 〒064-8509 北海道札幌市中央区南4条西5-1

電話 011-531-0109（代表）

部屋数 575室、レストラン1ヶ所、宴会場7ヶ所

公式WEBサイト：

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/index.html