猫背を防ぐ！超薄型・軽量の「卓上傾斜学習ボード」発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、学習やデスクワーク時の姿勢を改善し、体への負担を軽減する「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」を発売しました。

卓上傾斜台 学習台 学習ボード ノートパソコンスタンド 折りたたみ式 超薄型 2段階高さ調整 持ち運び 収納便利 PUレザー 非粘着 ノートPC タブレットスタンド 姿勢改善 リビング学習 絵描き

型番：200-STN095

販売価格：2,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN095

おすすめポイント

・2段階の角度調整で、デジタル学習や読書時の猫背を防止。

・折りたたみ時は厚さわずか5mm。本棚にも収まる超薄型設計。

・上質なPUレザー採用。ソフトな質感で子供も扱いやすく滑りにくい。

動画で確認する

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0EKLCQX46Js ]

正しい姿勢をサポートして学習環境を改善

タブレット学習や読書の際、つい猫背になってしまうのを防ぐための卓上傾斜台です。デスクやダイニングテーブルに置くだけで、画面や本に適度な角度がつき、自然と目線が上がります。首や肩への負担を抑え、長時間の学習でも疲れにくい環境を整えることで、お子様の集中力維持をサポートします。

収納や持ち運びに困らない超薄型・軽量設計

折りたたみ時の厚みはわずか5mm、重量も約409gと非常にスリムで軽量です。使い終わったらサッと畳んで本棚やデスクの隙間に収納できるため、場所を取りません。ノートと一緒にバッグに入れて持ち運ぶことも容易で、リビング学習から図書館、カフェ、塾など、場所を選ばずどこでも快適な学習スペースを作れます。

用途に合わせて選べる2段階の高さ調整

スタンドの立て方を変えることで、2段階の高さ（角度）調整が可能です。動画視聴やタイピング、ノートへの書き込みなど、作業内容に合わせて最適な視点に変更できます。タブレットだけでなく、ノートパソコンスタンドとしても利用でき、オンライン授業やテレワークなど幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテムです。

機器を優しく、しっかり支えるPUレザー素材

表面素材には、肌触りが良く高級感のあるPUレザーを採用しました。ソフトな質感ながら、使用時にはタブレットやPCをしっかりと支える十分な強度を備えています。機器と接触しても傷がつきにくく、また滑り止め効果もあるため、粘着剤などを使わずに置くだけで安定した設置が可能です。

リビング学習やテレワークの「姿勢改善」に最適

「勉強中の姿勢が気になる」という保護者の方の声に応えた、リビング学習に最適な設計です。また、大人の方のテレワーク用ノートPCスタンドとしても優秀で、目線を上げることでWeb会議での映り改善や肩こり予防にも繋がります。シンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアやオフィス環境にも馴染みます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN095

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn095/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn095.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTRS23F

【署名】

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 渡邉/那須 TEL 086-223-3311

【広報関連お問い合わせページ】

http://www.sanwa.co.jp/support/pr/

サンワサプライ TEL 086-223-3311

