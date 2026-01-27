アランチヲネが運営する昆虫モチーフの服育ブランド「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」が楽天市場に出店！

アランチヲネ株式会社

アランチヲネ株式会社（東京都品川区）が運営する、通販メディア「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」は、この度「楽天市場」に出店いたしました。

■「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」とは？

「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」は、可愛くておしゃれな昆虫モチーフのアパレルブランド『Insect Collection(インセクトコレクション)』や自然教育絵本『INSECT LAND(インセクトランド)』、草花と昆虫のエシカルブランド『Insect Garden(インセクトガーデン)』を販売するだけでなく、無料の教育コンテンツや知育記事などを配信。洋服や絵本を通して自然教育の重要性を親子に届ける【 通販メディア 】です。

■楽天市場での展開について

これまで自社ECとして運営をしていた「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」ですが、お客さまのお買い物の利便性向上にお応えするため、楽天市場への出店をいたしました。楽天ポイントの活用など、これまでよりもお買い物をお楽しみいただけます。

『INSECT MARKET』楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/insect-market/

■26SSシーズンに向けて新商品を制作中！

「INSECT MARKET（インセクトマーケット）」では、26年春夏シーズンに向けてアパレルを中心に様々なアイテムを準備中です！

商品の詳細は自社EC・楽天店舗双方でお知らせしますので、ぜひご期待ください。

＜会社概要＞

アランチヲネ株式会社（ARANCIONE）

設立 2018年8月

本社 東京都品川区

事業概要 自然教育事業

『INSECT MARKET』公式サイト：https://insect.market

