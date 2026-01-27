¡ÚÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Û¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÎò»Ë¡¢¤µ¤¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿ ～¤Þ¤Á¤µ¤¬¹Í¸Å³Ø¹ÖºÂ～vol.2¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥¹¥¿ー
ºòÇ¯ÅÙ¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÂè°ì²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤µ¤¬¹Í¸Å³Ø¹ÖºÂ¡×¤ò¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»Ô¤ÈÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÎ¾»ÔÌ±¤Ë¡¢¶Àî±è¤¤¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¿ÅÚ¤Ø¤Î°¦Ãå¤äÊ¸²½ºâÊÝ¸î°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ä®ÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¸Å³Ø¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó²ó¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¶ÀîÎ¾´ß¤Ë¹¤¬¤ë°äÀ×¤ÎµìÀÐ´ï»þÂå～ÆìÊ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾»Ô¤Î³Ø·Ý°÷¤¬Ä´ººÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
³«ºÅ³µÍ×Æü»þ
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¸á¸å1»þ～4»þ30Ê¬¡Ê¸á¸å0»þ30Ê¬³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì
Ä®ÅÄ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¡¡7³¬¥Ûー¥ë¡ÊÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6-8-1¡¡Ä®ÅÄ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë7³¬¡Ë
ÈñÍÑ
ÌµÎÁ
Äê°÷
130Ì¾¡Ê¿½¤·¹þ¤ß½ç¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß
2·î4ÆüÀµ¸á¤«¤é2·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ Ä®ÅÄ»Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡ÊTEL 042¡¾724¡¾5656¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¤¥Ù¥·¥¹¡×¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡£
¥¤¥Ù¥·¥¹¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventApplication.aspx?event_id=260204F&event_id_sub=A)
¼çºÅ
Ä®ÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ(À¸³¶³Ø½¬ÁíÌ³²Ý)
ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ(Ê¸²½ºâ²Ý¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÎ©ÇîÊª´Û)
ÆâÍÆ
¶Àî¤ÎÎ¾´ß¤Ë¹¤¬¤ëÄ®ÅÄ»Ô¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎµìÀÐ´ï»þÂå～ÆìÊ¸»þÂå¤Î°äÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾»Ô¤Î³Ø·Ý°÷£µÌ¾¤¬È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¸ýÌó43Ëü¿Í¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬ÄøÅÙ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÄ®ÅÄ»Ô¡£
Ä®ÅÄ±Ø¼þÊÕ¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¸Å¤¯¤«¤é±É¤¨¤Æ¤¤¿¾¦Å¹³¹¤â·òºß¡£±Ø¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤È¡¢Î¤»³¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÎÐ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸ø±à¡¢ÃÏ¾ìÌîºÚ¤òºî¤ëÇÀÃÏ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÊØÍø¤µ¤È¼«Á³¤Î¤É¤Á¤é¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
