【CELFORD(セルフォード)】藤井サチが着こなす″Mode de Hearts″甘さと洗練さがミックスされたモードなバレンタインコレクションが登場！

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年1月30日(金)12:00(正午)より、モデル・藤井サチが着こなす"Mode de Hearts"を発売いたします。発売に際し、WEB特集ページを1月27日(火)12時(正午)よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)で公開いたします。

CELFORDが描くバレンタインは、甘さに寄りかからず、軸にあるのは洗練。

ディテールに密かに忍ばせたハートモチーフが、装いにさりげないときめきを添えます

LOOK紹介

オリジナルのハート柄は、抜け感と繊細さを計算。歩くたびに表情を変えるヘムラインが、装いに奥行きを与えます。ビジュー付きカーディガンを合わせて、アクセサリーに頼らない完成度へ。

Cardigan \28,700

Skirt \20,900

Hair accessory \5,500

Earrings \12,100

Shoes \22,000

Hair accessory \5,500

Cardigan \18,700

Earrings \12,100

Brooch \5,940

ハート刺繍を散りばめたカーディガンを主役に、程よく大胆なボリュームスカートを合わせて、印象は一気にモードへ。フロントに並ぶハートボタンが、視線を集めるアクセントに。

Cardigan \22,000

Skirt \18,700

Pierced earrings \6,600 ※隠れており、画像にございません※

Bag \17,600

Shoes \20,900

アイコン的存在のスカートと合わせれば、装いは一層印象的に。顔周りに華やぎを集めつつ、ドルマンスリーブが身体のラインを包み込み、洗練と安心感を両立します。

Knit \19,800

Skirt \20,900

Pierced earrings \7,700

Necklace \7,700

Bag \17,600

Shoes \22,000

Pierced earrings \8,250

Charm \8,800

Bag \17,600

Knit \19,800

Pierced earrings \7,700

Necklace \7,700

Charm \6,600

バレンタインシーズンに映えるショルダーフリルが印象的なブラウス。衿ぐりには、ハートモチーフを忍ばせたテープレースをあしらい、近くでこそ伝わる遊び心を。

Blouse \19,800

Pants \18,700

Earrings \12,100

Socks \4,950

Shoes \22,000

Broach \6,600

Necklace \7,700

トレンドのポルカドットに、ハートを織り交ぜたプリント。視線を惹きつけながらも、大きさを抑えたドットが着こなしやすさを叶えます。レザーライクジャケット合わせで、デイリーにも映える一着に。

Jacket \25,300

Dress \29,700

Pierced earrings \6,600

Shoes \22,000

(価格は全て税込み)

販売について

■オンライン発売日：2026年1月30日(金) 12:00(正午)

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国発売：1月30日(金)

・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞

藤井サチ(ふじい さち)プロフィール

〈プロフィール〉

藤井サチ

1997年、東京都生まれ。モデル・タレント。2012年に『ミスセブンティーン2012』 に選ばれ、同誌の専属モデルとなる。2017年からはファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとして活動後、現在は『CLASSY.』レギュラーモデルとして活動中。最近ではテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」、関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」、YouTubeチャンネル「ReHacQ」などでコメンテーターとして出演中。2026年1月28日（水）初のフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）発売。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(1月20日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。