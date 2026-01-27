【CELFORD(セルフォード)】藤井サチが着こなす″Mode de Hearts″甘さと洗練さがミックスされたモードなバレンタインコレクションが登場！
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年1月30日(金)12:00(正午)より、モデル・藤井サチが着こなす"Mode de Hearts"を発売いたします。発売に際し、WEB特集ページを1月27日(火)12時(正午)よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)で公開いたします。
CELFORDが描くバレンタインは、甘さに寄りかからず、軸にあるのは洗練。
ディテールに密かに忍ばせたハートモチーフが、装いにさりげないときめきを添えます ※(ハート)→。（リリースなので恐れ入りますがハートはNGとさせてください）※
LOOK紹介
オリジナルのハート柄は、抜け感と繊細さを計算。歩くたびに表情を変えるヘムラインが、装いに奥行きを与えます。ビジュー付きカーディガンを合わせて、アクセサリーに頼らない完成度へ。
Cardigan \28,700
Skirt \20,900
Hair accessory \5,500
Earrings \12,100
Shoes \22,000
Hair accessory \5,500
Cardigan \18,700
Earrings \12,100
Brooch \5,940
ハート刺繍を散りばめたカーディガンを主役に、程よく大胆なボリュームスカートを合わせて、印象は一気にモードへ。フロントに並ぶハートボタンが、視線を集めるアクセントに。
Cardigan \22,000
Skirt \18,700
Pierced earrings \6,600 ※隠れており、画像にございません※
Bag \17,600
Shoes \20,900
アイコン的存在のスカートと合わせれば、装いは一層印象的に。顔周りに華やぎを集めつつ、ドルマンスリーブが身体のラインを包み込み、洗練と安心感を両立します。
Knit \19,800
Skirt \20,900
Pierced earrings \7,700
Necklace \7,700
Bag \17,600
Shoes \22,000
Pierced earrings \8,250
Charm \8,800
Bag \17,600
Knit \19,800
Pierced earrings \7,700
Necklace \7,700
Charm \6,600
バレンタインシーズンに映えるショルダーフリルが印象的なブラウス。衿ぐりには、ハートモチーフを忍ばせたテープレースをあしらい、近くでこそ伝わる遊び心を。
Blouse \19,800
Pants \18,700
Earrings \12,100
Socks \4,950
Shoes \22,000
Broach \6,600
Necklace \7,700
トレンドのポルカドットに、ハートを織り交ぜたプリント。視線を惹きつけながらも、大きさを抑えたドットが着こなしやすさを叶えます。レザーライクジャケット合わせで、デイリーにも映える一着に。
Jacket \25,300
Dress \29,700
Pierced earrings \6,600
Shoes \22,000
(価格は全て税込み)
販売について
■オンライン発売日：2026年1月30日(金) 12:00(正午)
・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞
・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞
■全国発売：1月30日(金)
・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞
藤井サチ(ふじい さち)プロフィール
〈プロフィール〉
藤井サチ
1997年、東京都生まれ。モデル・タレント。2012年に『ミスセブンティーン2012』 に選ばれ、同誌の専属モデルとなる。2017年からはファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとして活動後、現在は『CLASSY.』レギュラーモデルとして活動中。最近ではテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」、関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」、YouTubeチャンネル「ReHacQ」などでコメンテーターとして出演中。2026年1月28日（水）初のフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）発売。
CELFORDについて
2018年春にデビュー。
コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。
あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。
現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(1月20日時点店舗数）
<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/
<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/
＜CONCEPT>
-THE FIRST LADY-
デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。
各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。
ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。