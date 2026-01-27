春の東北を存分に味わうディナーコース「TOHOKU Gastronomy -Spring Bloom-」発売【ウェスティンホテル仙台】

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社「TOHOKU Gastronomy -Spring Bloom-」イメージ

ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月13日(金)～5月28日(木)の期間、東北各地の食材と春の旬を取り入れたディナーコース「TOHOKU Gastronomy -Spring Bloom-(トウホク ガストロノミー スプリング ブルーム)」を発売します。

春の芽吹きを感じる食材と東北の恵みを組み合わせてディナーコースに仕立てました。冷前菜は、桜の香りを纏った福島県産のメイプルサーモンのミキュイを、さわやかな酸味のビネグレットソースと桜の香りが引き立てます。温前菜は、山形県産の牛たんとインカのめざめのオモニエールを、苦味が効いた菜花のソースとともに。魚料理は、春告魚(はるつげうお)とも呼ばれる青森県産のメバルのポワレと、タラバ蟹と帆立貝柱を合わせたムースリーヌをご用意。贅沢にアサリとアメリケーヌソースを添えました。肉料理は、米沢牛フィレ肉にエメンタールチーズのクルートをトッピング。トリュフとともに軽く煮込んだ香り豊かなたけのこが、肉の旨味を引き出します。そのほか、オマール海老と河内晩柑のサラダや、福島県産の伊達鶏とズワイ蟹のコロッケを浮かべたグリーンピースのブルーテ、宮城県産いちごとグアバムースのモンブラン仕立てなど、春の味わいをお召し上がりいただけます。

大きな窓の向こうに広がる春の景色とともに、東北の豊かな春の味覚をお楽しみください。

メニュー】

◇アミューズ

オマール海老と河内晩柑のサラダ 新たまねぎのエスプーマ

高知県産銀象ソルトと昆布のメレンゲ

◇冷前菜

福島県産阿武隈川メイプルサーモンのミキュイ

ビーツとサワークリームのビネグレット 道明寺と桜の香り

温前菜 イメージ

◇温前菜

山形県産幸生牛の牛たんとインカのめざめのオモニエール

菜花とラビゴットソース

◇スープ

福島県産伊達鶏とズワイ蟹のコロッケ グリーンピースのブルーテ

魚料理 イメージ

◇魚料理

青森県産メバルのポワレ タラバ蟹と帆立貝柱のムースリーヌ

アサリとアメリケーヌソース

◇肉料理

山形県産米沢牛フィレ肉とエメンタールチーズのクルート

たけのことトリュフソース

◇デザート

宮城県産いちご“Punks Berry”のモンブラン仕立て

高知県産グアバのムースと甘夏のジュレ

◇コーヒー または 紅茶

ディナーコース『TOHOKU Gastronomy -Spring Bloom-』の概要

肉料理 イメージ

実施日： 2026年3月13日(金)～5月28日(木)

場 所： レストラン シンフォニー(26階)

時 間： 月曜～木曜日 17:30～22:00(L.O.20:00)

金曜～日曜日 17:30～22:00(L.O.21:00)

料 金： 20,000円

※ご利用日前日までにご予約ください。

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問合せ先＞

ウェスティンホテル仙台

TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/

ウェスティンホテル仙台レストランシェフ 白川 コメント

東北の春は、山の雪解けから始まり、緑が芽吹き、食材が豊かになります。私たち料理人も心待ちにしている時期であり、春の恵みを活かした一皿一皿に、酸味・苦味・甘味といった味覚の要素を重ね、軽やかで華やかなディナーコースに仕立てました。

また、例年4月上旬から下旬にかけて、東北の桜が見頃を迎えます。料理でも春や桜の魅力を存分にお楽しみください。

