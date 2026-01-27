「プリンセッション・オーケストラ」から、「パーティドレス」がテーマの新規描き下ろしを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」の豪華賞品が手に入る＜「プリンセッション・オーケストラ」オンラインくじ＞を、2026年2月3日(火)12時より販売します。



新規描き下ろしの「パーティドレス」姿のイラストをたっぷり使用した、ファン必見のアイテムが勢ぞろい!!さらに描き起こしミニキャライラストを使用したアイテムや場面写を使用したアイテムもラインナップしています!

【10連セット】でご購入いただくと「ミニブロマイド」もプレゼント!また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全9種セット」をプレゼント!この機会をお見逃しなく!!

＜「プリンセッション・オーケストラ」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年2月3日(火)12:00～2026年3月3日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/princess-session/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！B2タペストリー（全3種）

A賞：選べる！アクリルスタンド（全3種）

B賞：アクリルコースター（全7種）

C賞：イラストカード4枚セット（全6種）

D賞：缶バッジ（全9種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全9種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全6種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

