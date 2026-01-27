【紅茶好き必見】おうち時間が華やぐ学びのひととき今年も開催決定！日東紅茶 オンライン・ペアリング講座

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する三井農林株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、紅茶をより一層楽しんでいただけるオンラインイベント「日東紅茶 オンライン・ペアリング講座」を開催いたします。

本講座では、紅茶とお菓子の相性を楽しむためのペアリングのポイントや、ティーバッグを使用したおいしい紅茶のいれ方をご紹介します。また、参加者の皆様とともに実際に日東紅茶をいれながら、5種類のお菓子とのペアリングを、お好きな場所※でお楽しみいただける内容となっております。

紅茶がお好きな方はもちろん、紅茶とお菓子の組み合わせにご興味がある方も、ぜひお気軽にご参加ください。皆様と楽しいひとときをご一緒できることを、心より楽しみにしております。

※Zoomが利用可能なインターネット環境が必要です。

【開催日時】

2026年3月7日（土）15：00～ ※90分程度を予定しております。

【開催方法】

Zoom

※事前にオンラインミーティングアプリ「Zoom」をインストールしてください。

【対象者】

日東紅茶TeaMart会員様

【定員】

先着50名様

【商品名】

「オンライン・ペアリング講座参加チケット＋デイリークラブ6バラエティパック＋日東紅茶ティーバッグアソート＋お菓子5種」セット

【料金】

3,000円（送料・税込）

・オンライン・ペアリング講座参加チケット

・デイリークラブ6バラエティパック12袋入り 1個

・ペアリング用日東紅茶ティーバッグアソート5袋入り

・ペアリング用お菓子5種

・テキスト

＊日東紅茶ポイント利用による購入も可能です。

＊日東紅茶TeaMart会員様限定のイベントとなります。

会員登録をされていない方は、会員登録後、購入いただけます。

【チケット販売期間】

2026年1月30日（金）～2026年2月15日（日）

※その他イベントの詳細、注意事項はイベントサイトをご確認ください。

https://www.nittoh-teamart.com/html/page104.html

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/