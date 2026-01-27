“桜のりんがけ”心華やぐ春の贈り物。長崎銘菓【九十九島せんぺい】より、『春の九十九島せんぺい』を期間限定で発売。

株式会社九十九島グループ（写真）春の九十九島せんぺい

株式会社九十九島グループ(本社：長崎県佐世保市黒髪町9-15、代表取締役社長：阪本良一)では、2026年2月1日(日)より「春の九十九島せんぺい18枚入」を発売いたします。

長崎銘菓・九十九島せんぺいが、春限定の装いで登場。

1951年の誕生以来、愛され続けている長崎銘菓『九十九島せんぺい』。“パリッ！ザクッ！”とした歯切れのいい独自の食感、すっきりとした上質の甘さをお楽しみいただけます。

縁起物である海亀の甲羅をかたどった六角形を模しており、祝い事や時季のご挨拶など大切な節目に長年ご愛顧いただいております。

そんな縁起の良い九十九島せんぺいより、限定パッケージでご用意した『春の九十九島せんぺい』を発売いたします。職人が手作業で刷り上げる“りんがけ”で、可憐な桜模様をあしらい、春のよろこびを映した華やかな装いに仕上げました。パッケージも、淡い桜色を基調に桜吹雪を描き、季節感溢れるデザインとなっております。

大切な方への季節のご挨拶や、門出を祝うギフト、春の穏やかな団らんのお供にいかがでしょうか。期間限定商品の為、この機会に是非、お買い求めください。

◆商品概要

【商品名】春の九十九島せんぺい18枚入

【価格】1,620円（税込）

【発売日】2026年2月1日(日)～

【取扱店舗】九十九島せんぺい本舗、公式オンラインショップ

長崎市・佐世保市内の商業施設

長崎県内の一部駅および空港

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

◆商品紹介

九十九島せんぺい

1951年の誕生以来、愛され続けている長崎銘菓『九十九島せんぺい』。六角形のデザインは縁起物の亀の甲羅をかたどって海を表し、ピーナッツは九十九島の島影を表現しています。

厳選されたシンプルな素材から職人が作り出す伝統のおいしさをおたのしみください。

8枚入 ：756円（税込）

12枚入：1,080円（税込）

その他、18枚・24枚・36枚・48枚入をご用意しております。

九十九島せんぺいフィナンシェ

《2024年度『ながさき手みやげ大賞』受賞！》

九十九島せんぺいを粉状にし、千葉県八街産のピーナッツ※と一緒に生地に練り込んだ香りの良いフィナンシェです。九十九島せんぺいの香ばしさを感じる、今までにない風味豊かな味わいをお楽しみください。

5個入 ：1,080円（税込）

10個入：2,160円（税込）

※千葉県産ピーナッツ79%使用

※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆ブランドについて

「九十九島せんぺい」とは

物語は空気の美味しい九十九島から始まりました。

戦後間もない昭和23年、長崎佐世保市で生まれた小さなお菓子屋さん。

原料が少なく、甘いものの少ない時代に、配給されていた粗糖をお客様がお持ちになり飴玉やせんべいなどのお菓子に加工してお渡ししていたのが始まりでした。

世の中にない、新しい郷土の名物をつくりたいと試行錯誤の末に「九十九島せんぺい」が誕生し、多くの方々に喜ばれ、親しまれたおかげで「九十九島せんぺい本舗」が誕生しました。

◆店舗情報

九十九島せんぺい本舗

住 所：長崎県佐世保市松浦町2-21

九十九島ビル1F

営業時間：9：30-18：00

※店休日：元日

◆公式サイト

〈ブランドサイト〉：https://sucreyshopping.jp/99senpei

〈Instagram〉：https://www.instagram.com/kujyukushima_senpei_official/