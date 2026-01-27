関西初出店！リカバリーウェア「ReD（レッド）」阪急うめだ本店に直営店をオープン

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、リカバリーウェア「ReD（レッド）」の関西初出店となる直営店を、2026年2月1日（日）より阪急うめだ本店 8階にオープンすることをお知らせいたします。

関西の流行の中心地である梅田で、血行から毎日を元気にする「ReD」を直営店ならではの品ぞろえで提案してまいります。

ReD 阪急うめだ店 取り扱い概要

■店舗イメージ

■取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）※一般医療機器

グッズ（男女兼用）※非一般医療機器

■店舗概要

店舗名：ReD 阪急うめだ店

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』

営業時間：10:00～20:00

※施設営業時間に準ずる

ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

独自開発繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている「独自開発繊維VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。

イメージ