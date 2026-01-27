【開催1ヶ月前】港区立産業振興センター共催・会場協賛！新人教員応援フェス『Next Teachers′ Party 2026』2/24開催。札の辻スクエア大ホールで学生・教員・企業が交流

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』の開催1ヶ月前を迎え、本イベントが「港区立産業振興センター」との共催および会場協賛により開催されることをお知らせいたします。

これに伴い、同センターの公式サイトにて、本イベント情報が公開されております。

■ 港区立産業振興センター イベント掲載ページ

URL： https://minato-sansin.com/events/260224_ntp/

■ 共催・会場協賛の背景

本イベントは、今年度教員免許取得予定の学生を中心に、現職の学校教職員、教育関連企業が一堂に会し、新しい“先生”の誕生を祝福するパーティです。

開催にあたり、港区産業の発展と人材交流の拠点である「港区立産業振興センター」より、趣旨への賛同と支援をいただき、「共催」および「会場協賛（札の辻スクエア 11F 大ホールの提供）」が実現いたしました。

公的機関である同センターとの共催により、これから社会に出る学生たちが、安心して参加し、組織の枠を超えたつながりを築ける環境を提供いたします。

■ 実施内容：最新鋭の「大ホール」で開催

当日は、同センター内にある収容定員300名規模の「ホール大」を使用します。

最新の音響・映像設備を備えた開放的な空間で、ゲストトークや交流会を実施いたします。

港区立産業振興センターの入る札の辻スクエア。イベント会場は施設の11Fにある大ホール。■ 港区立産業振興センターについて

「港区立産業振興センター」は、港区産業の発展と人材の交流を目的とした施設です。最新の設備を備えたホールや会議室、コワーキングスペースを有し、多様なビジネスや交流を支援しています。

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア

公式サイト：https://minato-sansin.com/

2026年2月24日に開催される『Next Teachers' Party2026』は参加者を引き続き募集中だ。■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

・ イベント名: 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

・ 日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・ 会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・ 主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・ 共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

・ 詳細: https://peatix.com/event/4622227

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。