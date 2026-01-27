「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展　ホテル管理システム新UIやチェックインDX機能などのホテルソリューションを展示

キヤノンITソリューションズ株式会社



キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、2026年2月17日(火)から2月20日(金)に開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。

キヤノンITSは、ホテル管理システム「PREVAIL」を中心に、ホテル運営全体の効率化やサービスの品質向上を支えるソリューションを長年提供してまいりました。

近年、インバウンド需要の回復や旅行ニーズの多様化によりホテル業界の活況は続く一方、慢性的な人手不足は依然として深刻な状況にあります。単発アルバイトや外国人スタッフなど、多様な人材が即戦力として活躍できる体制づくりが求められるなか、複雑化したPMSの習熟負荷は大きな課題となっています。

こうした現場の声に応えるべく、今回の展示会では、操作に不慣れな方でも直感的に使える開発中のホテル管理システム新UIをはじめ、チェックイン業務を大幅に効率化する「PREVAILチェックインDX」など、ホテル現場のDXを加速させる最新ソリューションを実際に体験できる機会を提供します。

また、ブース内ではデモンストレーションに加え、現場課題の解決ヒントをお伝えするミニセミナーの開催も予定しています。

■出展ソリューション

- 販売支援型ホテルシステム「PREVAIL」(PMS)

予約・チェックイン・チェックアウト・売上・顧客管理など宿泊業務を一元管理

- 「PREVAIL」の新シンプルUI（参考出展）

会場では業務に不慣れな人でもスマートフォンのような感覚で直感的に使える新UIのサンプル画面を体験可能

- 「PREVAILチェックインDX」

予約検索からカード発行までをワンストップで実現するセルフチェックイン機能

- セキュリティ対策診断サービス

セキュリティスコアに基づき課題を可視化し、最適な対策を提案

- 食品ロス削減サービス (参考出展)

データ活用によるホテルの食品ロス削減サービスの構想を紹介

- トコジラミ被害予防ソリューション「Valpas」

IoTデバイスによりトコジラミを捕獲し、被害を事前に予防するノンケミカルのソリューション

- 受付支援ソリューション

クラウド録画サービス「VisualStageシリーズ」と遠隔接客サービスを連携し、スタッフが不在でも円滑な受付対応を実現するソリューション

ほか

■第54回国際ホテル・レストラン・ショー開催概要

・日時：2026年2月17日(火)～2026年2月20日(金)

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

・主催：一般社団法人日本能率協会

・入場料：無料(来場事前登録が必要です)

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/visitor/

■関連ソリューション・製品

ホテルシステム（PMS）の基本機能に加え、レベニューマネージメント機能とサイトコントローラー連動でインターネット予約サイトの販売をコントロール。販売機会を逃しません。また、バージョンアップにより、セルフチェックイン機やダイナミックプライシングサービスとの連動を実現。「PREVAIL（プリベイル）」がホテル経営を強力に支援します。