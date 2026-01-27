「TXA-TENGA by Artist-」がイラストレーター・田中かえとのコラボアパレルを発売

株式会社TENGA

株式会社TENGA(東京都中央区/代表取締役社長 松本光一)が展開する、アーティストコラボやアパレル制作を通して多様な愛のかたちを礼賛するプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」は、イラストレーター・田中かえさんとのコラボレーションアイテム全6型を展開いたします。

1月30日（金）より、 TENGA LAND（東急プラザ原宿「ハラカド」）と TENGA STORE TOKYO（阪急メンズ東京）にて一部商品の先行発売を行い、2月3日（⽕）より、TXA公式オンラインストアとZOZOTOWNにて販売いたします。

TXA公式サイト：https://txa.store/

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/men-shop/tenga/

コラボレーション概要

本コラボレーションでは、今回のために描き下ろされたグラフィックを刺繍で施したジャケット・ス

ウェットパンツや、編みで表現したニットなどのアパレル全6型を展開いたします。田中かえさんは女の

子のキャラクターを巧みな描写と独創的な世界観で描き出すアーティストです。ポップでキュートなイラストレーションを描く一方で、歪んだ目、無表情といった特徴的な描写には自⼰言及的な深みがあります。

今回のコレクションでは、そのアイコニックなビジュアルと、多くの人の感性に響くポップなアプローチを通して、「自⼰愛」「生きることの肯定」が表現されています。

また、ビジュアルの撮影は“ちんかめ”でおなじみの写真家・内藤啓介さんが担当し、モデルにはシンガーソングライターのUCARY & THE VALENTINEさんを起用しています。

コラボレーションアイテム詳細

【第1弾発売日】

・TENGA LAND、TENGA STORE TOKYO：2026年1月30日（金）

・TXA公式オンラインストア、ZOZOTOWN：2026年2月3日（⽕）

アイテム：Jacquard Sweater、Cropped T-shirt、L/S T-shirt、Jacquard Socks

田中かえ Jacquard Sweater

サイズ：1・2

カラー：Gray

価格：34,100円（税込）

田中かえ Cropped T-shirt

サイズ：F

カラー：White

価格：7,150円（税込）

田中かえ L/S T-shirt

サイズ：M・L・XL

カラー：White・Charcoal

価格：7,590円（税込）

田中かえ Jacquard Socks

サイズ：F（25～27cm相当）

カラー：White

価格：2,475円（税込)

【第2弾発売日】

・2026年2月中旬予定

アイテム：Embroidery Jacket、Embroidery Sweatpants

田中かえ Embroidery Jacket

サイズ：1・2・3

カラー：Pale Green・ Smoke Black

価格：28,600円（税込）

Embroidery Sweatpants

サイズ：1・2

カラー： Olive ・ Charcoal

価格：16,500円（税込）

プロフィール

田中かえ

1995年、神奈川県横浜市に生まれる。2017年、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。イラストレーター。手塚治虫・吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始める。多摩美術大学を卒業後、アーティスト活動を開始。

instagram / @kaechanha25(https://www.instagram.com/kaechanha25/)

UCARY & THE VALENTINE

兵庫県生まれ。作詞作曲・Vo.を担当していたTHE DIMを解散した後東京に拠点を移し、2012年にUCARY & THE VALENTINEとしてソロ活動を始める。2016年に自主レーベル“ANARCHY TECHNO”を立ち上げ、フリーランスとしての活動を開始。ソロプロジェクトでの音楽制作だけでなく、くるり、銀杏boyz、Art-school、the HIATUS、木村カエラ、あの、などさまざまなアーティストのゲストボーカルやバックコーラス、プロデューサーとしても活躍。また、CMや映画などでの楽曲提供。モデル活動。全て一点物のジュエリーブランド"LIED"。2025年には"炭田ゆかり"として俳優デビュー。多彩な顔を持つ。

instagram / @ucary_valentine(https://www.instagram.com/ucary_valentine)

内藤啓介（KiKi inc.）

1994年カメラマンとして活動開始。

雑誌、ミュージックビジュアル、広告等、幅広く手掛け現在に至る。

主な著書に「ちんかめ」シリーズ (宝島社)

instagram / @ching_came(https://www.instagram.com/ching_came)