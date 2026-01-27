百年構想リーグのホームゲーム会場決定・日程決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

昨年末に起こった、金沢ゴーゴーカレースタジアム(以下、ゴースタ)のバックスタンド側の屋根が落下した事象につきまして、日頃よりツエーゲン金沢を応援してくださる皆様に多大なご不安をおかけしております。



2026年3月1日から制限付き(バックスタンド閉鎖)でゴースタが営業を再開するにあたって、百年構想リーグはバックスタンドの閉鎖、にぎわいスペースを使用禁止にすることで、ホームゲームをゴースタで開催することが決定いたしました。





また合わせて、日程が未定だった第14節・第18節についても、それぞれ決定いたしましたのでお知らせいたします。

会場・日程決定

※プレーオフラウンド1回戦は、5月31日(日)14:00キックオフで金沢ゴーゴーカレースタジアムで開催します。

バックスタンド・にぎわいスペース閉鎖における変更点など

- 試合運営

・アクセス（駐車場・シャトルバス）の運用は変わらず行う予定です。

・ビジター入場口、再入場口が利用不可となるため、お客様の入場導線は決定次第お知らせいたします。

・グッズ販売、キッチンカーやブース出店などは南広場に移動する予定です。

- シーズンシート会員

・すでにバックスタンドのシーズンシートを購入されている方には、「全額払い戻し」、「席種変更（一部払い戻しor追加支払い）」の対応をいたします。

対象の方はこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18529)から詳細をご確認ください。

・チケット関連招待券を含む、チケット全般の販売概要変更点についてはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18537)からご確認ください。

※ホーム開幕戦のチケット販売は2月10日(火)10:00より販売開始です。

- アニバーサリー会員

特典一式の送付時期や招待券の席種変更などについてこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18548)からご確認ください。





その他、決まり次第改めてお知らせいたします。