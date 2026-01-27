ビューティー＆ユース、新規展開ブランド「ER」、OSOI・NEW ERA・DOCTOR HONZAWA DENIMとの別注アイテムやポップアップストア情報、2026年春夏 シーズンLOOKを公開

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開する、ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（以下、「BY」）は、新たに展開するブランド「ER（イーアール）」の2026年春夏シーズンの別注アイテムやブランドの世界観を体感できるポップアップイベント、シーズンLOOKを公開します。

2026春夏シーズンテーマは「Rich Basic」。素材やシルエットにこだわった新作に加えて、カルチャーの要素を取り入れたコラボレーションや別注アイテム、ユニセックスアイテムの展開を通じて、ERの新たな魅力をお届けします。

別注アイテムについて

2026年春夏は、OSOI、NEW ERA 、DOCTOR HONZAWA DENIMとの別注を展開します。

OSOI（オソイ）

シルバー

価格：48,400円（税込）

※２月伊勢丹POP UPより発売

ブラック

価格：50,600円（税込）

※4月阪急POP UPより発売

NEW ERA（ニューエラ）

ロゴ キャップ２型

価格：7,700円（税込）

サイズ：S、M、L

DOCTOR HONZAWA DENIM（ドクター ホンザワ デニム）

デニムジャケット

価格：29,920円 （税込）

カラー：ロイヤルブルー、ダークブラウン

サイズ：S、M

デニムパンツ

価格：23,980円（税込）

カラー：ロイヤルブルー、ダークブラウン

サイズ：S、M、L

ハーフパンツ

価格：18,920円（税込）

カラー：ロイヤルブルー、ダークブラウン

サイズ：S、M

今後の展開（ポップアップ、EC販売）

ポップアップ

＜東京・伊勢丹新宿店＞

・日程：2月18日（水）～2月24日（火）

・会場：伊勢丹新宿店 本館2F ステージ2

・特典：お買い上げ金額に応じて、ノベルティをご用意しています（数量限定／なくなり次第終了）

ERロゴ入り カップ＆ソーサー（税込33,000円以上のお買い上げ）ERロゴ刺繍入り トートバッグ＆ポーチの3点セット（税込66,000円以上のお買い上げ）

・ディレクター在店予定：期間中、ディレクターのemma・中村璃乃が来店予定です。 詳細は決定次第、公式SNS等でお知らせします。

＜東京・ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 新宿ウィメンズストア＞

・日程：3月20日（金）～3月29日（日）

＜大阪・阪急うめだ本店＞

・日程：4月1日（水）～4月7日（火）

EC販売

・2月25日（水）ユナイテッドアローズ オンライン内に「ER」のレーベルサイトを公開

・3月4日（水）販売開始

ディレクターコメント

emma（モデル／ERブランドディレクター）

今回のコレクションでは、これまで積み重ねてきたERらしさに加えて、新しい素材やシルエット、別注アイテムやユニセックスサイズなど表現の幅を広げる挑戦ができました。バッグやシューズまでトータルコーディネートをご提案できるようになったことも大きな進化です。私たちが“本当に着たい”を軸に磨いてきたERの世界観を、ポップアップで実際に体感していただけたら嬉しく思います。

中村璃乃（スタイリスト／ERブランドディレクター）

今回のコレクションは、スタイリングの広がりを軸に、色や柄の組み合わせ、ディテール、サイズバランスまで細かな部分にこだわって制作しました。シンプルな中にも長く着られる工夫を散りばめ、ユニセックスのアイテム展開など、着まわしの幅が広がるラインナップになっています。ポップアップでは、実際にスタイリング提案も行う予定ですので、ぜひERの新しい魅力に触れていただけたら嬉しいです。

プロフィール

emma

2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。

「ViVi(講談社)」専属モデル、「A-Studio(TBS)」9代目MCアシスタントを経て、さまざまなファッション誌でカバーを飾る傍ら、ファッションショーや、テレビ、イベントなどで活躍中。

2020年には、ドラマと映画＜妖怪人間ベラ＞にて初のヒロイン役として出演し、2021年からは2年連続でSPACE SHOWER MUSIC AWARDSのメインMCを務める。

現在はアパレルブランド・ER（イーアール）を立ち上げ、ディレクターとしても活動。

Instagram：@OKSS2121

中村璃乃

2014年、文化服装学院卒業。

卒業後、スタイリスト山脇道子氏に師事。2019年スタイリストとしてデビュー。

女性ファッション誌を中心に写真集や広告などで活躍中。

モデルのemmaと共にアパレルブランド・ERのディレクターを務める。

Instagram：@linonakamura_

ERについて

2022年に誕生した「ER」は、“誰かの何かのきっかけに、人と人を繋ぐ”をコンセプトに、年齢や性別にとらわれない自由なスタイルを提案するブランドです。ディレクターのemmaと中村璃乃が「ありそうでなかったもの」「自分たちが本当に着たいもの」を軸に、シャツやスウェット、デニムなどのベーシックアイテムを展開。カルチャーとの親和性を活かし、ブランドやアーティストとのコラボレーションも積極的に行っています。

Instagram：https://www.instagram.com/_er_offi/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC3VKQ-rt1sw6vyrxgmR3GHA

ビューティー&ユース ユナイテッドアローズについて

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップ。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。