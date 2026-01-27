東大コーチ、塾比較サイト「スタディチェーン」と業務連携を開始。受験生一人ひとりに最適な学習選択肢を届ける体制を強化
本連携を通じて、大学受験を控える受験生や保護者が、自身の学習状況や目的に応じた指導サービスを選択しやすくなる環境づくりを進めてまいります。
業務連携の背景
大学受験対策においては、学力そのものだけでなく、どのような指導者や学習環境と出会うかが、結果に大きな影響を与えます。しかし、学習塾や家庭教師サービスが多様化する中で、情報を比較し、自分に合った選択を行うことは簡単ではありません。
東大コーチは、東京大学の現役学生・大学院生が受験生一人ひとりに向き合う指導を行い、理解を深めるだけでなく、考え方や学習の進め方まで含めた支援を行ってきました。一方、スタディチェーンは、受験生や保護者の視点を重視し、学習目的や状況に応じたサービス情報を整理して届けることで、塾選びの負担を軽減する役割を担ってきました。
両者は、受験生が情報に振り回されることなく、納得して学習を始められる環境が必要であるという共通認識のもと、本業務連携に至りました。
成果報酬型広告モデルについて
本連携では、スタディチェーンを経由して東大コーチに対し、資料請求または体験授業の申し込みが一人発生した場合にのみ、成果報酬として広告費用が発生する仕組みを採用しています。
この形式により、実際に受験生や保護者の関心が行動として表れた場合のみ費用が発生するため、情報発信と実態の乖離を抑えることが可能となります。受験生にとっても、関心や目的に沿った学習サービスと出会いやすくなり、選択の納得感が高まります。
塾比較サイト「スタディチェーン」について
高校生におすすめの個別指導塾一覧(https://studychain.jp/f-320/)
大学受験対策におすすめの個別指導塾一覧(https://studychain.jp/f-295/)
高校1年生におすすめの学習塾一覧
HUSTAR株式会社
塾長メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘」
代表メッセージ
東大コーチは、東京大学の現役学生および大学院生による個別指導を提供するオンライン家庭教師サービスです。学習内容の解説にとどまらず、学習計画の立て方や考え方の整理まで含めたサポートを行い、受験生が自立して学習を進められる状態を目指しています。
運営会社・関連サービス
運営会社：スタディチェーン株式会社
会社公式サイト
https://study-chain.jp
