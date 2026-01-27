笠松競馬場をコスプレ姿で駆け抜ける！「仮装の宴2026」出走！！！

岐阜県羽島郡笠松町

2月8日(日)、笠松競馬場(岐阜県笠松町)で「仮装の宴(うたげ)2026」が開催されます。

今年で4回目となる人気イベント「仮装の宴」は、競馬にちなんだ仮装(コスプレ)をすることが参加条件となり、毎年全国各地から多くの参加者が集まります。（※今年の応募受付は終了しました。）

仮装の宴2026 ※応募受付は終了しました

イベントでは実際に競走馬が走る馬場を仮装姿で走ることができるほか、発馬機やゴール板前など、普段立ち入ることができない場所での写真撮影などを楽しめます。

また今回は、昨年放送された人気アニメの影響により注目を浴びた、「新笠松音頭」を参加者で踊るコーナーも企画しました。30分間エンドレスで流れ続ける「新笠松音頭」に耐えられるかな！？（こちらは抽選の当選・落選に関わらず、すべての方が参加可能です。）

参加者募集は終了しましたが、事前応募無し(無料)でも当日、競馬場のスタンド席から観覧することができます。午年の開催となる今年は、さらに盛り上がること間違いなし！ぜひこの機会に笠松町へお越しください。

過去開催時のようす

＜イベント概要＞

■イベント名 仮装の宴2026

■日付 2026年2月8日(日) ※悪天候等の場合は中止

■時間 12時～

■会場 笠松競馬場(岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地)

■アクセス 名古屋鉄道本線「笠松駅」徒歩3分

■公式ホームページ 仮装の宴2026(https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2021121700011/)

■主催 笠松町

■協力 笠松けいば(岐阜県地方競馬組合)

＜イベントスケジュール＞

●12時 仮装deレース

仮装姿で馬場を駆け抜けろ！

想像以上に走りづらい馬場を、転ばずに走り抜けられるかな！？

●13時～16時 仮装de撮影会

「普段は絶対に立入禁止の場所で。」「普段は使用禁止の機械と一緒に。」

あなただけのオリジナル写真を撮影！次にバズるのは君だ！

●15時～15時30分 仮装de音頭

大バズりしたあの「新笠松音頭」をみんなで一緒に踊ろう！

実際に踊るとかなり難しい＆疲れます…！

30分間エンドレスで流れ続ける新笠松音頭に耐えられるかな！？

（抽選の当選・落選に関わらず、すべての方が参加可能。）