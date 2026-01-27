Seibu Media Communications Presents Immersive EnTaMe 「旅するイラストレーター キン・シオタニのかわごえさんぽライブ」

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ

西武グループのコンテンツ創造企業、株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中雅樹）が実施するライブエンタメコンテンツ「Seibu Media Communications Presents Immersive EnTaMe」では、「リアルなエンターテインメント体験」をコンセプトに、出演者と観客が一体になれる臨場感あふれる会場で、五感で感じとり、酔いしれていただく空間・演出を提供しております。

今回、2024年11月に開催した「キンぱれ特別編 ～ 落語と絵描きで何するの？ ～」としてご出演いただいたキン・シオタニ氏をお招きし、西武新宿線本川越駅直結の川越プリンスホテルを会場に、地元民も知らない！？「川越さんぽ」をテーマに、イラスト＆トークライブを開催。聞いたら川越がもっと好きになる、川越を散策したくなる内容が満載のトークライブです。本の出版、雑誌の連載、テレビやラジオに出演し、2025年には彫刻の森美術館で個展を開く等活躍の幅を広げているキン・シオタニ氏の特別トークライブをお楽しみください。

※EnTaMe とは、英語 Entertainment（エンターテインメント）のキー文字を取った略語です。

イベント概要

【出演者】キン・シオタニ

【日 時】 2026年3月29日（日）

12:30 開場 13:00 開演

【会 場】川越プリンスホテル

宴会場「ティーローズ」（5F）

【主 催】株式会社 西武メディア・コミュニケーションズ

【協 力】川越プリンスホテル

【料 金】3,500 円（全席指定）

特典：キン・シオタニ描きおろしポストカード付 ※料金には消費税が含まれております。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

【販売日程】2026年1月27日（火）12:00 ～

イープラス https://eplus.jp/kinshiotani/

【公演詳細】下記の Web サイトにて公開いたします。

https://www.bluemuse.co.jp/immersiveentame/kinshio-kawagoe/

「 Immersive EnTaMe」では、「リアルなエンターテインメント 体験」をコンセプトに、音楽ライブやトークショーなど、多くのエ ンタメのリアルに酔いしれる時間を、提供しております。

出演者プロフィール

キン・シオタニ

東京生まれ。イラストレーター、文筆家。

全国の雑貨屋で販売された「長い題名シリーズ」のポストカードで注目され、様々なメディアでイラストを発表するほか、作品集の出版、メディア出演、パフォーマンスやトークイベントの出演や企画を行なっている。大きな仕事から個人的な仕事まで、その幅の広さは他に類を見ない。また長年の旅の経験から日本各地の街を独自の視点で捉え、イベントや講演会などで語り、多くの支持を集めている。 オフィシャルウェブサイト https://kinshio.com/

【川越プリンスホテル】

西武新宿線本川越駅直結の川越プリンスホテルには、最大1,200 名さままでご利用いただける宴会場、 宿泊、レストランなど充実した設備が整っています。また、昔懐かしい面影を残す町、小江戸川越までは徒歩圏内。多彩なシーンに合わせてご利用ください。

住所： 埼玉県川越市新富町 1-22 西武新宿線「本川越駅」と直結

■株式会社西武メディア・コミュニケーションズについて

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（2025 年４月１日に株式会社ブルーミューズより商号変更）は、メディア事業を通じたさまざまな情報提供とエンターテインメントコンテンツの創造によるお客さまとのコミュニケーションを担い、西武グループにおけるハウスエージェンシー的機能を果たしてまいります。

詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006 年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホ ルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。