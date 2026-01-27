セルシス、デジタル出版者連盟で講演　コンテンツ制作・流通、クリエイター支援のトータルサポートを継続

株式会社セルシス

セルシスは、デジタル出版のさらなる発展と出版社・クリエイター支援を目的とした講演を、一般社団法人デジタル出版者連盟（以下「デジタル出版者連盟」）で2026年1月に実施しました。デジタル出版者連盟は、株式会社 KADOKAWA・株式会社 講談社・株式会社 集英社・株式会社 小学館をはじめとする国内の主要な出版社が数多く加盟し、日本のデジタル出版における規格化や振興を牽引する団体です。

セルシスは、コンテンツの制作から流通まで幅広くインフラを支える出版社のパートナーとして、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の最新情報をはじめ、電子書籍ビューア「CLIP STUDIO READER」などによるデジタルコンテンツ流通における技術支援や、セルシスが推進する主な支援施策について紹介しました。また、クリエイターエコノミー市場のクリエイターとオーディエンスに貢献する新サービスの提供についてなど、中長期的な取り組みの紹介も行いました。

▼セルシスが推進する主な支援施策

- 世界中のクリエイターから作品を募る「Global Comic Awards(https://www.clipstudio.net/promotion/comic-award/ja/)」による海外作家発掘の支援- 出版社横断でマンガの新人賞情報を掲載し、作家発掘・育成を支える「マンナビ(https://mannavi.net/)」- 出版社や編集部と漫画家志望者のマッチングの機会を創出する「モチコミonline(https://mochicomi.mannavi.net/)」 など

セルシスは1991年の設立以来、一貫してクリエイターに寄り添ったコンテンツ制作ソリューションを提供するとともに、国内外でのイラストコンテスト開催による才能の発掘から、グローバルなコンテンツ流通支援、創作にまつわるサービス提供を通じた創作環境支援に至るまで、制作・流通・クリエイター支援をトータルにサポートしています。今後も一般社団法人デジタル出版者連盟をはじめとする関係団体との連携を深め、技術提供や情報発信を通じて、日本の出版業界全体に貢献してまいります。

一般社団法人デジタル出版者連盟について

デジタル出版の普及・振興を図り、出版文化の継承と発展に寄与することを目的とした団体です。国内の主要な出版社が加盟し、著作権管理や規格の標準化に取り組んでいます。

公式サイト：https://dpfj.or.jp/



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



