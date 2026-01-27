【ニューエラ】mentos / Chupa Chups / FRISKとの初コラボコレクションを2月5日（木）に発売

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、世界中で愛されている＜メント


ス＞・＜チュッパチャプス＞・＜フリスク＞のお菓子3ブランドとの初コラボレートコレクションを全


国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月5日（木）に発売いたします。


※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。



商品のパッケージからインスパイアされたアートワークや、アイコニックなロゴ、キャッチコピーなど


を組み合わせたデザインのコレクションとなっております。



「mentos（メントス）」


1932年にオランダで誕生した＜メントス＞は、1978年に日本での販売を開始し、その不思議な食感と噛むたびに口の中で広がるおいしさで、子どもから大人まで幅広い層から支持を得ています。現在は多数のフレーバーが誕生し、圧倒的な人気を誇るグレープから、2つの味を一度で楽しめるメントスDUOまで、豊富なバリエーションを展開しています。



アイテムラインアップ】　※価格はすべて税込


[59FIFTY(R) Soft Buckrum]　各6,600円




［Casual Classic］ 各4,620円




[9THIRTY(TM)]　各4,620円





［Short Sleeve Cotton T-shirt］5,500円





[Tote Bag]　各3,850円　





【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/mentos



「Chupa Chups（チュッパチャプス）」


1958年にスペインで誕生した世界No.1*のロングセラーの棒付きキャンディ＜チュッパチャプス＞。


日本には1977年に上陸し、これまで世界160カ国を超える国々で、150種類以上のフレーバーを発


売してきました。誰もが知っているロゴマークの原型は、スペインの有名アーティスト、サルバドー


ル・ダリによるものです。


*ユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版；グローバルブランドネー


ム；小売販売額；2024年



【アイテムラインアップ】　※価格はすべて税込


[59FIFTY(R)]　各6,600円



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Viser


[Pre Curved 59FIFTY(R)]　各6,600円



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under Viser　


［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Back


［9TWENTY(TM)］　各4,620円




[Short Sleeve Washed Cotton T-shirt] 5,500円



　　　　　　　　　　　　Front　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Back


［Washed Cotton Short Sleeve Mini T-shirt］4,400円





＜KID’S＞


［Youth 9TWENTY(TM)］各3,960円




［Youth Short Sleeve Tee］4,950円





【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/chupachups



「FRISK（フリスク）」


フリスクは1986年にベルギーで誕生し、1992年に日本での販売を開始しました。常にユニークで革


新的な商品を通じて、「自信」や「前に進むきっかけ」になる刺激を届けてきました。現在は、リフレ


ッシュが長続きする大粒タブレットタイプや、眠気をスッキリさせるカフェイン配合タイプ、グレー


プ、レモン、マスカットのフレーバーでビタミンC入りのタイプなどを展開しています。



【アイテムラインアップ】※価格はすべて税込


[59FIFTY(R)]　各6,600円




［Retro Crown 9FIFTY(R)］各6,380円




［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円





［9TWENTY(TM)］　各4,620円　




［Neck Pouch］3,850円





［Short Sleeve Utility T-shirt］6,050円



　　　　　　　　　　　Front　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Back

［Utility Short Pants］6,600円





【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/frisk