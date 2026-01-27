【ニューエラ】mentos / Chupa Chups / FRISKとの初コラボコレクションを2月5日（木）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、世界中で愛されている＜メント

ス＞・＜チュッパチャプス＞・＜フリスク＞のお菓子3ブランドとの初コラボレートコレクションを全

国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月5日（木）に発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。

商品のパッケージからインスパイアされたアートワークや、アイコニックなロゴ、キャッチコピーなど

を組み合わせたデザインのコレクションとなっております。

「mentos（メントス）」

1932年にオランダで誕生した＜メントス＞は、1978年に日本での販売を開始し、その不思議な食感と噛むたびに口の中で広がるおいしさで、子どもから大人まで幅広い層から支持を得ています。現在は多数のフレーバーが誕生し、圧倒的な人気を誇るグレープから、2つの味を一度で楽しめるメントスDUOまで、豊富なバリエーションを展開しています。

【アイテムラインアップ】 ※価格はすべて税込

[59FIFTY(R) Soft Buckrum] 各6,600円

［Casual Classic］ 各4,620円

[9THIRTY(TM)] 各4,620円

［Short Sleeve Cotton T-shirt］5,500円

[Tote Bag] 各3,850円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/mentos

「Chupa Chups（チュッパチャプス）」

1958年にスペインで誕生した世界No.1*のロングセラーの棒付きキャンディ＜チュッパチャプス＞。

日本には1977年に上陸し、これまで世界160カ国を超える国々で、150種類以上のフレーバーを発

売してきました。誰もが知っているロゴマークの原型は、スペインの有名アーティスト、サルバドー

ル・ダリによるものです。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版；グローバルブランドネー

ム；小売販売額；2024年

【アイテムラインアップ】 ※価格はすべて税込

[59FIFTY(R)] 各6,600円

Under Viser

[Pre Curved 59FIFTY(R)] 各6,600円

Under Viser

［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円

Back

［9TWENTY(TM)］ 各4,620円

[Short Sleeve Washed Cotton T-shirt] 5,500円

Front Back

［Washed Cotton Short Sleeve Mini T-shirt］4,400円

＜KID’S＞

［Youth 9TWENTY(TM)］各3,960円

［Youth Short Sleeve Tee］4,950円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/chupachups

「FRISK（フリスク）」

フリスクは1986年にベルギーで誕生し、1992年に日本での販売を開始しました。常にユニークで革

新的な商品を通じて、「自信」や「前に進むきっかけ」になる刺激を届けてきました。現在は、リフレ

ッシュが長続きする大粒タブレットタイプや、眠気をスッキリさせるカフェイン配合タイプ、グレー

プ、レモン、マスカットのフレーバーでビタミンC入りのタイプなどを展開しています。

【アイテムラインアップ】※価格はすべて税込

[59FIFTY(R)] 各6,600円

［Retro Crown 9FIFTY(R)］各6,380円

［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円

［9TWENTY(TM)］ 各4,620円

［Neck Pouch］3,850円

［Short Sleeve Utility T-shirt］6,050円

Front Back

［Utility Short Pants］6,600円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/frisk