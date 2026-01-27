「東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026」に初出展決定！

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、2026年2月4日（水）から2月6日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026」（以下「ギフト・ショー」）に展示ブースを出展いたします。

出展概要

※出展ブースのイメージ図。変更になる場合がございます。

◆名称：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026

◆会期：2026年2月4日（水）10:00～18:00

2026年2月5日（木）10:00～18:00

2026年2月6日（金）10:00～17:00

◆会場：東京ビッグサイト （〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

◆主催：（株）ビジネスガイド社 インターナショナル・ギフト・ショー事務局

◆出展ブース番号：西2-T21-17

◆入場：無料

ご来場には事前登録が必要です。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/index.htm

※開催時間や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

展示商品

当社ブースで展示予定の商品を一部ご紹介いたします。

◆Greenhouse（グリーンハウス）

アメリカの大手玩具メーカー「Jazwares（ジャズウェアズ）」から、植物をモチーフにしたぬいぐるみ「Greenhouse」がギフト・ショーに初登場します。

「Greenhouse」のぬいぐるみは、水やり不要でお手入れも簡単。目を閉じた穏やかな表情と、ぬいぐるみならではの柔らかい質感で、空間にさりげない癒しを取り入れることができます。さらに、環境に配慮したリサイクル素材を材料に一部使用し、インテリアを楽しみながら地球の未来を守ります。

当社ブースではリビング空間を再現し、様々な種類・サイズの「Greenhouse」のぬいぐるみを展示する予定です。

◆Kiramekko（きらめっこ）

2025年10月に当社よりローンチしたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko」も、ギフト・ショーに初登場します。

当社は、『大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい』『日常生活をより楽しく彩ってほしい』という願いを込めて、単なるキャラクターグッズにとどまらない、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれる特別なアクセサリーぬいぐるみブランドとして「Kiramekko」を開発しました。

「Kiramekko」の最大のチャームポイントは、ブランド名の由来であるキラキラと輝く目。

ギフト・ショーの会場で、ふと目が合った瞬間に一目惚れしてしまうような、キラキラと輝く目に注目してください。

ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）mofusand Kiramekko Fluffy Kittens（全6種）

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。



(C)nagano

(C)mofusand

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営