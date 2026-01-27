気分で着せ替える、新しい推し活体験！好きな画像を選ぶだけで写真が浮かび上がる電子ペーパーディスプレイ付きスマホケースを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、気分に合わせていつでも"推し活モード"を楽しめる、電子ペーパーディスプレイ搭載のハイブリッドスマホケースを新発売いたしました。
好きな画像を選ぶだけで写真が浮かび上がるディスプレイ機能で、推しの写真や思い出の一枚をスマホケースに。日常のさまざまなシーンに合わせてデザインを切り替えることもできます。ケースの四つ角にはエアークッションを内蔵し、スマートフォンをしっかり守る安心設計。対応機種は、iPhone 16およびiPhone 17です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cTVXLmC5MdE ]
※音がでますので、音量にご注意ください。
好きな写真に着せ替えできるディスプレイ機能- 専用アプリ「キセカエパレット」に好きな画像を登録して選ぶだけ。ケース背面のディスプレイにお気に入りの写真が表示されます。
- 仕事モード・友達とのお出かけ・おうち時間など、シーンに合わせてデザインを切り替えられます。
- 推しの写真やペット、旅行の思い出写真など、気分に合わせて毎日着せ替え可能。やることリストやメモを表示すれば、忘れもの防止にも役立ちます。
- 3.97インチの大型電子ペーパーディスプレイを搭載。480×800ピクセルの高解像度で、写真やイラスト、複雑な画像までくっきり綺麗に映ります。
※本製品は赤・黄・白・黒の4色単諧調表示です。青～緑系の色は別の色に置き換えられます。ご了承ください。
- ケースをつけてアプリをインストールするだけですぐに使え、事前の充電やBluetooth(R)接続などは不要です。
スマートフォンを守る安心設計- ケース全体には、衝撃をやわらげるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。
- 四つ角にはエアークッションを内蔵し、落下時の衝撃からスマートフォンをしっかりガードします。
- ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
※ケース装着時は、NFCやApple Payは使用できません。
iPhone 16 電子ペーパーディスプレイ ハイブリッドスマホケース- カメラ周りを囲むフチ高設計で、机に置いてもレンズが直接触れにくく、傷付きにくい仕様です。
- カメラコントロールボタンを押しやすいオリジナル設計。指の腹でもスムーズに操作できる、凹形状のボタンです。
iPhone 17 電子ペーパーディスプレイ ハイブリッドスマホケース- カメラコントロールボタンを押しやすいオリジナル設計。指の腹でもスムーズに操作できる、凹形状のボタンです。
製品詳細
iPhone 16 電子ペーパーディスプレイ
ハイブリッドスマホケース
型番：PM-A24AEINK01BK
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/PM-A24AEINK01BK.html
iPhone 17 電子ペーパーディスプレイ
ハイブリッドスマホケース
型番：PM-A25AEINK01BK
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/PM-A25AEINK01BK.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260127-03/
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一