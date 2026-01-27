スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電！コンパクトサイズで持ち運びに便利な最大45W出力のUSB Type-Cポート搭載 AC充電器を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電でき、コンパクトサイズで持ち運びにも便利なUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート搭載のAC充電器を、1月中旬より新発売いたします。

最大45W出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電が可能です。本製品は、電気用品安全法(PSE)の認証を取得しており、さらに当社独自のテストを実施することで高い安全性を確認しています。また、ACDC-PD12345BK/MPA-AC12345BK/MPA-AC12345WHには、約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。

最大45W出力で、スマホからノートパソコンまで幅広く高速充電!

- USB Type-Cポートを搭載したAC充電器です。- 対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。- USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。- PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。- USB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。- GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。- 日本国内専用です。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

持ち運びやすさと安全性に優れた設計

- コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。- 電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。- 耐トラッキング性の要求事項(PSE：電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。- MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB Type-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。- 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、当社独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。

約1.5mのUSB Type-Cケーブル付き

▲USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m)ブラック/ACDC-PD12345BK▲USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m)ブラック/MPA-AC12345BK▲USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m)ホワイト/MPA-AC12345WH

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

USB Power Delivery 45WAC充電器(C×1) ブラック

型番：ACDC-PD12245BK

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD12245BK.html

USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m) ブラック

型番：ACDC-PD12345BK

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD12345BK.html

USB Power Delivery 45WAC充電器(C×1) ブラック

型番：MPA-AC12245BK

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12245BK.html

USB Power Delivery 45WAC充電器(C×1) ホワイト

型番：MPA-AC12245WH

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12245WH.html

USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m) ブラック

型番：MPA-AC12345BK

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12345BK.html

USB Power Delivery 45WAC充電器(C-Cケーブル付属/1.5m) ホワイト

型番：MPA-AC12345WH

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12345WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260127-04/

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一