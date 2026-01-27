WECK x カファレル コラボレーションアイテムが発売！
“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：東京都渋谷区恵比寿西2-21-1、代表取締役：名取至）が輸入販売を行うドイツ製ガラス保存容器『WECK』と、イタリアのチョコレートブランド『Caffarel（カファレル）』のコラボアイテムを、直営ECサイト「marcs STORE 本店（https://marcs.shop/）」にて予約販売を開始しましたことをお知らせいたします。
薄緑色でまるでアンティークのような風合いの、120年の歴史を持つWECKと、創業200年を迎え、そのなめらかな口どけで美味しいチョコレート“ジャンドゥーヤ”とクラシカルなパッケージで人気のCaffarelのコラボアイテムが出来上がりました。ヨーロッパの歴史ある良品のタッグは、バレンタインギフトとしてもおすすめのアイテムになっています。
■『Caffarel（カファレル）』とは
創業200年を迎えるイタリア・トリノで生まれたチョコレートブランド。カカオにヘーゼルナッツを加えた“ジャンドゥーヤ”は、チョコレートの新しい美味しさで人気となりました。トリノで開催された冬季五輪では、公式チョコレートに採用されました。創業当時から使われるクラシカルなデザインは、日本でも大人気。
『Caffarel（カファレル）』公式サイト https://www.caffarel.co.jp/
■ 『WECK』とは
「WECKキャニスター」はイチゴのロゴがトレードマークのドイツ生まれのガラス製保存容器。
元々は食品の保存容器として100年以上の歴史を持つWECK。当時から愛され続けているのは、気密性の高さと密閉保存の簡単さです。本国ドイツをはじめ、世界中に広まり、今日では様々な用途に使われ愛されています。
リサイクルガラスの自然な⾊合い、そして飽きのこないデザインは、どんなものを入れても、主役としての魅力を引き立ててくれます。そして、シンプルな形、かわいい形、スマートな形、面白い形など豊富な形状とサイズは、入れるものや置きたい場所、用途に応じて選べる楽しさがあります。
マークスインターナショナルでは2001年より日本国内での販売を開始。さらに一緒に使うことでWECKのある暮らしを今まで以上に彩っていくアイテムを企画販売するオリジナルブランド『WITH WECK』を手掛け、WECKの新しい用途やシーンの提案・発信をしています。
■『WECK × Caffarel』発売概要
ご予約受付中
※こちらの商品は2026年2月6日（金）より順次発送させていただきます。お届け日の指定は承っておりません。
※2月14日（土）までにお受け取りご希望の方は、2月5日（木）までにご注文ください（一部、離島は除きます）。
※こちらの商品と他の商品を同時にご購入の場合は、全て本商品と一緒に2月6日（金）より順次発送となりますのでご了承ください。
販売元：株式会社マークスインターナショナル
販売店：marcs STORE（https://marcs.shop）
■『WECK × Caffarel』商品概要
WECK × Caffarel
価格：Tulip 200ml : 3,300円（税込） https://marcs.shop/?pid=190051442
Deco 200ml : 3,300円（税込） https://marcs.shop/?pid=190102584
画像左：Tulip 200ml 右：Deco 200ml
チョコレート内容量：カファレル キャットアソート 97g (9粒)
WECKサイズ：Tulip 200ml：Φ75 x 85mm / DECO 200ml：Φ85 x 70mm
■marcs STORE（マークス ストア）について
マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。
https://marcs.shop/
■WECK.JPについて
マークスインターナショナルが運営するWECK日本公式サイトです。WECKの歴史や基本的な使い方などをはじめ各アイテムの紹介など、既に愛用いただいている方から、これから使ってみたい初心者の方まで、WECKをまるごと知っていただくためのブランドサイトです。
https://weck.jp/
WECK日本公式インスタグラム
https://www.instagram.com/weckjapan/
■marcs International co., ltd について
日常をより豊かにする。
日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。
我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、
なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、
日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。
そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを
みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。
■会社概要
社名：株式会社マークスインターナショナル
所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-21-1
電話：03-6861-4511
設立：平成9年1月6日
代表者：名取至
資本金：2,000万円
取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア
URL：https://www.marcs.co.jp
公式オンラインストア：https://marcs.shop/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/marcs_international/
■商品に関するお問い合わせ先
株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp
marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp