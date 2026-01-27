データセンターの運用最適化AIプラットフォームを開発するLucendへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営するMEイノベーション投資事業有限責任組合（以下、MEイノベーションファンド）は、データセンターの運用最適化AIプラットフォームを開発するLucendへ出資を実行したことをお知らせいたします。

近年、生成AIの普及に伴うデジタル化の加速により、世界各地でデータセンター向けの設備投資が活発化しています。これに伴い、運用事業者には環境負荷低減や施設全体の運用効率化が強く求められる状況です。Lucendが提供する『Transparent AI』は、既存センサーから収集した膨大なデータを基に、電力・水資源の利用状況やCO2排出量、各設備の稼働状況を総合的に分析・可視化するプラットフォームです。

グローバル・ブレインは、Lucendの高い技術力と世界的な導入実績を評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、三菱電機株式会社とともに、同社の事業成長に向けた多角的な経営支援を実施してまいります。

■Lucendについて

所在地 228 East 45th Street New York, NY 10017

代表者 Jasper de Vries, Rene Gompel

設立日 2023年5月

事業内容 データセンター向けAI最適化プラットフォーム『Transparent AI』の開発・提供

URL http://getlucend.com/

■MEイノベーションファンドについて

登記上の名称 MEイノベーション投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com