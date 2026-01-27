車中泊の夜を、もっと静かに、もっと快適に。エンジンをかけずに使用できる車中泊向け車載クーラーを発表。開発から製造まで全て日本製の安心設計。

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)のキャンピングカー事業部「ホワイトハウスキャンパー」は、エンジンを停止したまま使用可能な車載用クーラーを国内空調機器メーカーと共同で企画・開発し、1月30日(金)～2月2日(月)に幕張メッセ(千葉県)にて開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、お披露目いたします。

近年、車中泊やバンライフ、キャンピングカー利用の広がりとともに、就寝時の暑さ対策が大きな課題となっています。本製品は、エンジンをかけずに稼働できるため、排気ガスや騒音を気にすることなく、夏の夜でも快適な車内空間を実現します。

《本製品の特長》

・エンジン停止中でも冷房稼働

深夜・早朝でも周囲に配慮しながら使用可能。

・就寝を妨げにくい静音設計

室外機のファンをコンパクト化し、風切音を低減。回転を抑制することで運転音の低減も

実現したことで、快適な睡眠環境をサポートします。

・オートスイング機能

ルーバーモーターを搭載し、冷気を車内全体に行き渡らせ、温度ムラを抑制します。

・自動内部乾燥機能

運転停止後に室内機内部を送風乾燥することで連泊時でも清潔さを保ち、ニオイやカビを抑えます。

・お手入れも簡単

フィルタを真下に簡単に引くことで簡単に取り外しができ、掃除も容易です。

日本国内で開発・製造された本製品は、安心して長期間使用できる品質を備え、日本の酷暑における車中泊や快適な車内空間に新しいスタンダードを提案します。

《仕様》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115884/table/43_1_aa1da3069668679f2b3ab35560624874.jpg?v=202601271251 ]

《出展概要》

イベント名 ジャパンキャンピングカーショー2026

日時 2026年1月30日(金)～2月2日(月)

会場 幕張メッセ 展示ホール１・２・３・４・５・６

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

【ホワイトハウスグループの事業内容】

わたしたちホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

■輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

■本田技研工業株式会社製品の販売

■輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／インディアンモーターサイクル

■キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

■POLARISオフロードビークル 総販売元

■ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

■高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本販売店

■使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

■革新的消火器具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店

≪ 企業概要 ≫

社名 ： 株式会社ホワイトハウス

所在地： 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

URL ： http://www.whitehouse.co.jp/