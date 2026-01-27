大相撲パリ公演公式ファンクラブ観戦ツアーの抽選申し込みを開始

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月10日（火）15時より、公益財団法人日本相撲協会（本部：東京都墨田区、理事長：八角信芳、以下「日本相撲協会」）と共同で大相撲パリ公演 公式ファンクラブ観戦ツアーへの抽選申し込みを開始いたします。

日本相撲協会は、2026年6月13日（土）と6月14日（日）の二日間、フランス・パリのアコー・アリーナにて大相撲公演を開催いたします。パリでの大相撲公演は、1995年以来約30年ぶり、3度目となります。日本相撲協会創立100周年を記念する本公演は、故ジャック・シラク元大統領が愛した日仏の絆を象徴する歴史的な祭典です。アコー・アリーナを舞台に、最高峰の力士による迫力ある取組とともに、1500年の歴史を紡ぐ神聖な儀式を披露いたします。スポーツの枠を超えた「生きた文化遺産」として、相撲の芸術性と精神性を次世代へ継承する、至高の二日間をお届けいたします。

この度、パリ公演の観戦を含む公式ファンクラブ会員限定のツアー（限定30名）の開催が決定いたしました。ツアーのお申し込みは抽選となり、2月10日（火）よりファンクラブ一次抽選申し込みを開始いたします。詳細は下記URLよりご確認ください。

【大相撲パリ公演 公式ファンクラブ観戦ツアー 概要】

■ ツアー概要URL

https://fanclub.sumo.or.jp/pages/paris2026

■ 日程：4泊6日

2026年6月12日（金）日本発 ※12日（金）パリ着

2026年6月16日（火）パリ発 ※17日（水）日本着

※6月13日（土）、6月14日（日）大相撲観戦

■ ご旅行代金

788,000円／人 （税込）

※ご利用いただけるお支払いは「クレジットカード決済」のみです

■ 抽選申し込み

＜一次抽選申し込み（横綱・大関・関脇コース）＞

申込期間：2月10日（火）15:00 から 15日（日）23:59 まで

当選発表：2月18日（水）15:00

入金期日：2月22日（日）23:59 まで

＜二次抽選申し込み（有料全コース）（※）＞

申込期間：2月18日（水）から22日（日）まで

※一次の抽選受付により満席となった場合、抽選が開催されない場合もございます

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。