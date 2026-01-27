お住まいのネットワーク環境の安定性向上のため、エレコム製とアイ・オー・データ機器製のルーターにおいて企業の垣根を越え、Wi-Fi EasyMesh(TM)の互換性を確認

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）と株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄）は、両社のWi-Fi 7ルーター製品において両者間でWi-Fi EasyMesh(TM)の動作検証を実施し、互換性を確認しましたので、お知らせいたします。

互換性を確認した4製品

当社とアイ・オー・データ機器は、2023年2月8日に発表した通り（※）ネットワーク機器及びそのサービス分野に関する業務提携を続けており、今回の動作検証はその一環として行ったものです。

※https://www.elecom.co.jp/news/release/20230208-01/

両社の製品で Wi-Fi EasyMesh(TM)機能の互換性が担保

Wi-Fi EasyMesh(TM)機能が搭載されているルーターを活用することで、より広い範囲で安定した通信環境が実現できます。今回の動作検証では、設置するルーターが対象製品であれば互換性が担保できることを確認いたしました。また、使用する両製品のWPS（Wi-Fi Protected Setup）ボタンを押すだけで、Wi-Fiルーター同士を自動的に接続できるため設定がスムーズです。

※あらかじめ設定画面よりEasyMesh機能を有効にする必要があります。

Wi-Fi EasyMesh(TM)機能とは？

Wi-Fi EasyMesh(TM)機能とは、複数のWi-Fiルーターを接続し、広い範囲で安定したWi-Fi通信を実現するための機能です。

3階以上の広い住宅や複雑な構造の住宅では、どこにいても安定したWi-Fi通信ができるよう、複数のルーターを設置することが一般的です。また、「Wi-Fi EasyMesh(TM)機能」が搭載されているルーターを活用すれば、より広い範囲で安定した通信環境が実現できます。

この機能により、広い家などを移動してもスムーズに接続を切り替えることができ、快適にWi-Fiに接続できます。

今回、より快適なネットワーク環境をお客様に提供するため、企業の垣根を越えて製品の動作検証を実施いたしました。

今後も当社では、お客様の視点に立ち最適なネットワーク環境を構築する取り組みを推進してまいります。

互換性動作検証済みの対象製品

■エレコム Wi-Fi 7ルーター

型番：WRC-BE94XSD-B

価格：\30,800（店頭実勢価格）\28,000（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-BE94XSD-B.html

型番：WRC-BE36QSD-B

価格：\14,801（店頭実勢価格）\13,455（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-BE36QSD-B.html

■アイ・オー・データ機器 Wi-Fi 7ルーター

型番：WN-7T94XR

価格：オープン価格

URL：https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7t94xr/index.htm

※ファームウェアアップデートによりメッシュ機能をご利用いただけます。

型番：WN-7D36QR

価格：オープン価格

URL：https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7d36qr/index.htm

※ファームウェアアップデートによりメッシュ機能をご利用いただけます。

対応表・動作検証

下記よりご確認ください。

https://www.elecom.co.jp/support/list/network/easymesh/

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260127-01/

株式会社アイ・オー・データ機器 会社概要

名称 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地 ：石川県金沢市桜田町3-10

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

設立年月 ：1976年1月

事業内容 ：デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売

エレコム株式会社 会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一