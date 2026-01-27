充電状況がひと目で分かる！電力ディスプレイ付きのUSB Type-Cケーブル&延長ケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、充電状況をひと目で確認できる電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルおよび延長ケーブルを新発売いたしました。



コネクター部に搭載されたディスプレイに、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで表示され、正しく充電できているか視覚的に確認できます。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすく便利です。折り癖がつきにくく、高い耐久性を備えた電力ディスプレイ付きケーブルと、USB Type-CプラグとUSB Type-Cポートを搭載した電力ディスプレイ付き延長ケーブルがあります。カラーはブラック、ホワイトの2色からお選びいただけます。

充電状況がひと目で分かる!

電力ディスプレイ付きのUSB Type-Cケーブル

- 充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-Cケーブルです。- コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。- 満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすく便利です。※満充電に近づくと供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。- USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。- コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。- サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

折り癖がつきにくく、高い耐久性を実現

- ケーブル外皮には、やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えています。また、束ねても絡みにくく取り回しやすい素材です。- USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックなパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。- USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。- eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。▲約1m/ブラック▲約1m/ホワイト▲約2m/ブラック▲約2m/ホワイト

USB Type-CプラグとUSB Type-Cポートを備えた

電力ディスプレイ付き延長ケーブル

- 片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りないときに「延長ケーブル」として使用できます。- USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックなパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。- USB Power Deliveryは、AC充電器と接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。▲約1m/ブラック▲約1m/ホワイト

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

電力ディスプレイ付きケーブル(USB-C - USB-C/240W/なめらか)約1m/ブラック

型番：MPA-CCW10BK

価格：\2,479（店頭実勢価格）\2,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCW10BK.html

電力ディスプレイ付きケーブル(USB-C - USB-C/240W/なめらか)約1m/ホワイト

型番：MPA-CCW10WH

価格：\2,479（店頭実勢価格）\2,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCW10WH.html

電力ディスプレイ付きケーブル(USB-C - USB-C/240W/なめらか)約2m/ブラック

型番：MPA-CCW20BK

価格：\2,680（店頭実勢価格）\2,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCW20BK.html

電力ディスプレイ付きケーブル(USB-C - USB-C/240W/なめらか)約2m/ホワイト

型番：MPA-CCW20WH

価格：\2,680（店頭実勢価格）\2,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCW20WH.html

電力ディスプレイ付き延長ケーブル(USB-C - USB-C/240W)約1m/ブラック

型番：MPA-CCWE10BK

価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCWE10BK.html

電力ディスプレイ付き延長ケーブル(USB-C - USB-C/240W)約1m/ホワイト

型番：MPA-CCWE10WH

価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCWE10WH.html

