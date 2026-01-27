藤井サチ１stフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』1月28日（水）に発売！女子の“憧れボディ”No.1のカリスマセレブモデル待望の１stフォト＆スタイルブックから珠玉カットを公開！

株式会社光文社普段は見せないアンニュイな表情も披露モデルとしてストイックに鍛えられた美しいボディを披露妖艶な入浴ショットも

写真をご使用になる際は「撮影／花盛友里」とクレジット表記をお願いいたします。

『Seventeen』でデビュー後、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動をし、情報番組のコメンテーターとしても活躍の幅を広げる藤井サチさんが、1月28日（水）に自身初のフォト＆スタイルブックを発売します。撮り下ろしグラビアでは、モデルとしてストイックに鍛えられた“憧れボディ”を惜しげもなく披露、また昨年夏に結婚後、初めて夫婦揃ってのインタビューも掲載されています！カリスマセレブモデルが心も体もさらけ出した待望の１stフォト＆スタイルブックになっています。

「『雨のち、サチ。』は、今までずっと話してこなかった私の胸の内を、思いきって全部書いた本です。今回の撮影はいろんな意味で、本当に全力で挑みました。心も体もさらけ出して、「これ大丈夫!?」って自分で焦るくらい（笑）。恋愛のことも、体のことも、しんどかった時のことも、胸の奥にしまっていた気持ちをようやく言葉にできました。もちろん、カラダ作りや美容の話もいっぱい！普段のケアや、私が信頼しているサロンのことも全部入れています。そして今回、私にとって大きな節目となった結婚についても書きました。結婚に向き合う中で見えた不安や覚悟、夫との関係の話、そして、式の細部にまでこだわり抜いた理由。「家族になるってどういうことだろう？」そんな想いも正直に綴っています。心が痛かったことも、迷ったことも、その先で見えた小さな光も、飾らずに書きました。きっと、こんな形の本はおそらく最初で最後。だからこそ、読んでくれた人が“また何度でも読み返したい”と思える一冊にしたい、そんな気持ちで作りました。気持ちが前向きになれずモチベを上げたいとき、人生に迷ったとき、ふと孤独を感じたとき、そっと手に取ってもらえたら嬉しいです」(藤井サチ)

【書誌情報】

書名：藤井サチ１stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』

撮影：花盛友里

発売日：2026年1月28日(水) ※電子版も同日発売

判型：B5判ソフト

定価：2,970円（税込み）

ページ数：128ページ ※電子版は40ページ増

ISBN：978-4-334-10876-2

発売：光文社

通常版表紙電子限定版表紙

写真をご使用になる際は「撮影／花盛友里」とクレジット表記をお願いいたします。

【概要】

藤井サチ初のフォト＆スタイルブック

天真爛漫な姿だけじゃない“ギャップ”

『Seventeen』でデビューし、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動をし、情報番組のコメンテーターとしても活躍の幅を広げる藤井サチさん。2026年1月28日（水）に自身初のフォト&スタイルブックを発売します。2026年に20代ラストイヤーを迎えた彼女が、これまで見せてこなかった等身大の姿を詰め込んだ一冊となっています。

同日発売の電子版では【限定４０ページ増】でお届け

ドキっとする“攻めた”写真も！

同時発売する電子版では、通常版では読めない【限定40ページ】が特典としてついてきます。

笑顔の藤井さんからは想像がつかないような、思わずドキっとする姿が盛りだくさん。

普段とのギャップにぜひご期待ください！

＼「雨のち、サチ。」４つの見どころ／

〈POINT１.〉大人っぽい下着から手ぶらカットまで。ギリギリまで肌を魅せたランジェリー姿も！

写真ページではモデルとしてストイックに鍛えられた美しい体も惜しみなく披露。過去、グラビア経験のある藤井さんですが、今回は過去史上最大限ギリギリまで攻めたランジェリー姿も満載。情緒ある色っぽい表情や、初めて挑戦した手ぶらカットにもご注目ください！

〈POINT２.〉「消えたい」とさえ思うような幼少期の経験や鬱・摂食障害の過去…苦難の連続の人生を丸ごと詰めんだ約３万字ロングインタビュー

弾けるような笑顔やセレブモデルとしてメディア出演していた過去など、

華やかなイメージがある一方、実はこれまでの人生は並大抵のものではありませんでした。

「消えたい」とさえ思うような孤独を感じていた幼少期を経て、10代では鬱・摂食障害などの病気に悩んできた藤井さん。今に至るまでどのように過ごしてきたのかーー。

長らく続いた“雨”のち、“晴れ”に転じたサチさんの人生を綴ったインタビューは必読です。

〈POINT３.〉夫婦で初取材！過去の壮絶な恋愛や結婚観、結婚式当日レポートまでたっぷりお届け

2025年に結婚発表した彼女の結婚インタビューも！夫婦での初撮影に挑み、結婚に至るまでの軌跡をたっぷりと取材。結婚式レポートでは、ドレスや会場のこだわり、当日の様子まで公開します。

また、過去の恋愛では、学生時代の“モラハラ彼氏”との恋愛についても告白！これまで話してこなかった恋愛観も赤裸々に告白しています。

〈POINT４.〉セルフメーク、愛用スキンケア、インナーケア、花嫁美容、美容好きな藤井さんによるビューティコンテンツからボディメイクの秘密まで満載

美容好きでも知られる藤井さん。毎日のメークや敏感肌だからこそたどり着いた愛用スキンケアから、ビューティコンテンツ、憧れボディの作り方までたっぷりと取材。

インナーケアでは「過敏性腸症候群」、スキンケアでは「酒さ様皮膚炎」になってしまった話など、彼女の真面目でストイックすぎる性格だからこそ、紆余曲折あったビューティ体験談も！

【PROFILE】

藤井サチ 1997年3月6日生まれ、東京都出身。2012年『Seventeen』でデビュー後『ViVi』を経て、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動するほか、情報番組のコメンテーターなど幅広く活動。YouTubeチャンネル『サッチャンネル』では美容や日々のトレーニング、vlogなどを発信中。2025年には結婚を発表。