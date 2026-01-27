パティーナ大阪、VERDYとの第2弾コラボレーションアイテムを発売

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 パティーナ大阪

世界有数のラグジュアリーホテルを手掛けるカペラホテルグループの日本第一号店として2025年5月に開業した パティーナ大阪は、パートナーシップを築いてきた世界的アーティスト VERDY (ヴェルディ）との第2弾コラボレーションアイテムを、2026年1月31日（金）よりホテル1階のリテールショップにて発売いたします。

これまでの取り組みで培われた相互の信頼と感性を土台に、今回もパティーナ大阪の世界観とVERDYの表現が重なり合う、待望の最新コレクションです。

コレクションについて

本コレクションでは、パティーナ大阪とVERDYの感性を反映したスウェットクルー、スウェットフーディー、そしてソックスの全3アイテムを展開。パティーナ大阪の建築美や空気感、大阪という都市が持つエネルギーを背景に、VERDYならではの遊び心と洗練されたグラフィックによって、ホテルの世界観を日常のスタイルへと落とし込んだライフスタイルコレクションに仕上げました。ファーストコレクションから続くイラストは、パティーナのロゴ、象徴的モチーフである蝶、そしてVERDYのキャラクターVick(ヴィック）という3つの要素を軸に描かれています。VERDY自身の自然体の表現を通して、それらのモチーフはストリートカルチャーとラグジュアリーが静かに溶け合う世界観として描き出され、本コレクションならではの象徴的なビジュアルへと昇華されています。

本コレクションについて、VERDYは次のように語っています。

「パティーナ大阪が昨年オープンしてから実際に宿泊させていただき、こんなアイテムがホテルで販売されていたらいいなと思うものを形にしました。ホテルでゆっくり過ごす時間に着用できるスウェットアイテムをはじめ、親交のあるWHIMSY（ウィムジー）にソックスを制作してもらうなど、自分自身もとても楽しみながらデザインしています。ぜひ、販売を楽しみにしていてほしいです。

3つの世界観が交差するトリプルコラボレーション・ソックス

3アイテムの中でも、ソックスは大阪発のソックスブランド WHIMSYを迎えたトリプルコラボレーションとして誕生しました。

WHIMSYは、2015年に大阪でスタートしたスケーター向けソックスブランドで、快適な履き心地と高い耐久性、そして自由で遊び心あるデザインで多くのファンを魅了してきました。近年では東京にも店舗をオープンし、大阪発ブランドとしてその存在感をさらに広げています。

今回のトリプルコラボレーションは、VERDYとWHIMSYが長年にわたり親交を深めてきた関係性を背景に実現しました。

大阪という共通のルーツを持つVERDYとWHIMSY、そしてパティーナ大阪。

3つの世界観が交差することで、本ソックスはラグジュアリーとストリート、スケートカルチャーを融合した象徴的な一足に仕上がっています。

商品情報

本コレクションでは、日常のスタイルに寄り添うスウェットアイテムと、トリプルコラボレーションによるソックスの全3型をラインナップします。

- パティーナ大阪× VERDYスウェットクルーカラー：ホワイト / ブラックサイズ：S / M / L / XL / XXL価格：\16,500（税込）- パティーナ大阪× VERDYスウェットフーディーカラー：ホワイト / ブラックサイズ：S / M / L / XL / XXL価格：\17,600（税込）

- パティーナ大阪 × WHIMSY × VERDYソックスMen：25cm～28cmLadies：23cm～25cm価格：\2,860（税込）

発売概要

発売日：2026年1月31日（金）

販売場所：パティーナ大阪 1階 リテールショップ

営業時間：日～木曜 10時ー18時、金・土曜 10時ー20時

パティーナ大阪 × VERDY 特設サイト

https://patinahotels.com/osaka/ja/the-story/patina-x-verdy

Look photos by: danbabeboo

ABOUT VERDY

大阪出身のアーティストVERDY（ヴェルディ）は、自身のプロジェクト「Girls Don't Cry」「Wasted Youth」、さらにオリジナルキャラクターであるVick(ヴィック）とVistyを通じて、現代の日本を代表するカルチャーアイコンとなりました。

ミニオンズからNike、KENZOからルイ・ヴィトン、Beats by Dr. Dreからドーバー ストリート マーケットに至るグローバルブランドや企業とのコラボレーションなど、VERDYは様々な媒体を通して日本のストリートカルチャーの未来を形作っています。

2022年にカリフォルニアのロングビーチで開催されたComplex Con、2023年に香港で初めてのコンプレックスコン、Blackpinkの2023年ツアー、HUMAN MADEのクリエイティブ・パートナー、新進気鋭のクリエイターへの積極的な支援など、VERDYは様々な媒体を通じて日本のストリートカルチャーの未来を切り開いています。

VERDYの影響力は、ファッション、アート、フード、エンターテインメントと多岐にわたります。

ABOUT WHIMSY

WHIMSY（ウィムジー）は、2015年に大阪でスタートしたソックスブランド。スケーター向け靴下を中心に、履き心地と耐久性、そして自由で遊び心あるデザインを特徴とし、オンライン展開に加えポップアップショップや東京店舗を通じてファンを拡大。デザイナーは中井宗太。

公式サイト：https://whimsysocks.com/ja

ABOUT PATINA OSAKA

難波宮跡と歴史ある大阪城の間に位置するパティーナ大阪は、意識的な生活スタイルとクリエイティブな表現というレンズを通して再定義されたトランスフォーマティブ・ラグジュアリーを体験する、マインドフルな探検家たちを誘います。「水の都」である大阪にそびえ立つ21階建てのサンクチュアリは、サステナブル・ビューティーの象徴的存在です。

ここでは、長い年月を経た銅、選び抜かれた木材、そして豊かに流れる水とが、地球と芸術の両方に敬意を払いながら、ゲストに時の物語を語りかけます。

221室の丹精を込めてデザインされた客室は、日本の季節を慈しむ美学である季節感を自然のリズムと調和した空間と共に反映しています。

地元の職人や土地の恵みにまつわるストーリーを伝えるために旬の食材を使用したマイクロシーズナル・キュイジーヌを提供するレストラン「P72」をはじめ、サウンド・パイオニアのデヴォン・ターンブル（OJAS）が入念に作りこんだスピーカーを通して音楽を瞑想へと変えるリスニングルームをご体験いただけます。

パティーナ大阪は、心のこもったラグジュアリー、芸術に重きを置きながら、サステナブルで洗練されており、ただ滞在を求めるゲストだけでなく、成長することを求める人々のためのホテルです。

詳細については、 https://patinahotels.com/osaka/ja をご覧ください。

Instagram @patinaosaka(https://www.instagram.com/patinaosaka)