APT、ホワイトペーパー「海外マテハン失敗事例と導入チェックリスト」を公開

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、物流業界の課題や市場トレンドを分析する『株式会社APT 調査チーム』による最新ホワイトペーパー「なぜ、海外マテハン導入でつまづくのか？ ～本当にあった失敗例と失敗しないためのチェックリスト～」を公開しました。

本ホワイトペーパーは、日本国内でも存在感を増している海外メーカー（特に中国メーカー）のマテハン機器導入において、実際に寄せられたトラブル事例を分析し、導入を成功させるための具体的な「チェックリスト」としてまとめたものです。

ホワイトペーパーのダウンロードはこちら :https://n-apt.com/request-documents/failurecasestudy/

■ホワイトペーパー公開の背景：海外マテハン機器の急増と「見えないリスク」

昨今、マテハン市場は国内外で年率約10％の成長を続けており、深刻な人手不足を背景に「人とロボットの協業」が不可欠となっています。 特に中国メーカーを中心とした海外製品は、価格面での優位性から日本国内でも導入が進んでいますが、一方で「導入後のトラブル」に関する相談も後を絶ちません。

APTでは、これまで多くのお客様から寄せられた相談内容に基づき、海外製品特有の「安全仕様」「部品耐久性」「システム連携」といった課題を整理しました。 使い方や追加費用の見込み方次第で回避できるトラブルも多く、導入を検討中の企業が適切な判断を行えるよう、本ホワイトペーパーを執筆いたしました。

■本ホワイトペーパーの概要：失敗から学ぶ「導入の勘所」

本ホワイトペーパーでは、海外マテハン導入における「よくあるトラブル6選」を解説するとともに、実際の企業での解決事例を紹介しています。

- 「よくあるトラブル6選」の深掘り：安全仕様の不備、部品の耐久性と納期問題、システム連携の不一致など、海外製品ならではの落とし穴を解説。- 実録！失敗事例と解決策（ケーススタディ）：印刷業やEC企業など、実際にトラブルに直面した企業がいかにして安全運用や保守コスト削減を実現したかのプロセスを紹介。- 失敗しないための「導入チェックリスト40箇条」：保守部品の在庫確認から、PoCの実環境テスト、責任分界図の有無など、今すぐ使える実務的なチェック項目を収録。- 「ベンダーフリー」な視点の重要性：メーカーに依存せず、各社の課題に合わせた最適な機器・システムを選定するための考え方を提示。

本ホワイトペーパーは、物流倉庫の自動化・DXを推進する経営層、企画部門、現場責任者の皆様にとって、海外製マテハン機器の導入リスクをコントロールし、投資対効果を最大化するための一助となれば幸いです。

本ホワイトペーパーより抜粋「よくあるトラブル6選とそのまとめ」ホワイトペーパーのダウンロードはこちら :https://n-apt.com/request-documents/failurecasestudy/■レポート概要

ホワイトペーパー名称：なぜ、海外マテハン導入でつまづくのか？ ～本当にあった失敗例と失敗しないためのチェックリスト～

調査主体：株式会社APT 調査チーム

形式：PDF資料

■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業