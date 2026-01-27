【エステー】吸湿力を約2倍にパワーアップ！「ドライペット コンパクト」をリニューアル

エステー株式会社

エステー株式会社は、容器を繰り返し使える省ゴミタイプの「ドライペット コンパクト」及び「ドライペット コンパクト つめかえ用 3個入」の吸湿力をこれまでの約2倍(※1)に高めるリニューアルをおこない、2月9日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

価格は、オープンですが店頭での実勢価格は、本体が税込み239円前後、「つめかえ用 3個入」が税込み437円前後の見込みです。

（※1）従来品（2025年製造品）と比較した標準除湿量に到達するまでの吸湿スピード

ドライペット コンパクト

「ドライペット コンパクト」は、コンパクトな形状で隙間にピッタリと収まる置き型の除湿剤。細長いスリムな形状なので押し入れやクローゼット、下駄箱、流しの下など、狭い場所での湿気対策に最適です。

液がたまった薬剤袋ごと交換するだけのつめかえタイプなので、ゴミの量を少なくでき、廃棄プラスチック量は「ドライペット スキット」に比べ、約70％削減しています。

今回のリニューアルでは、従来品の使用者へのアンケートから、「除湿効果」や「吸湿スピード」といった点に不満を抱えるお客様のご要望にお応えし、コンパクトな形状やつめかえタイプの利便性はそのままに、吸湿力が約2倍にパワーアップしました。

標準除湿量は、本体、つめかえ用とも各350mL。有効期間は2～4ヵ月です（季節や湿気の状態により異なります）。

「ドライペット」シリーズについて

「ドライペット」は“湿気大国日本”の暮らしに寄り添う除湿剤ブランドとして、長年にわたり研究・開発を重ね、ラインナップの拡大を続けています。

場所を選ばず、湿気が気になる様々な空間に使用できる「ドライペット スキット」のような置くタイプの他、収納空間に吊り下げたり、衣類の上に置くなどして使用する「クローゼット用」、「引き出し・衣装ケース用」、「洋服ダンス用」などのシートタイプをラインナップ。ふとんの下に敷くことで、寝汗や湿気を除去し、天日に干すことで繰り返し使える「ドライペット ふとん快適シート」も梅雨の時期などにぴったりです。

また、除湿剤に備長炭と活性炭を配合した、除湿に加えて脱臭もできる「備長炭ドライペット」や同シリーズのシートタイプもラインナップしています。

さらに2025年8月には、収納環境に上質で清潔感のある香りがふわっと広がる、除湿剤の「ドライペット NOTE 置き型タイプ」を発売。リリーやローズなどのフローラルに包まれた清潔感のあるホワイトリリーの香りです。湿気やニオイが気にならず、清潔感のある香りで理想の収納環境作りをサポートします。

2026年2月には、爽やかな甘さのフローラルとムスクが重なり合った清潔感のある香りのサボンを新たにラインナップします。

製品情報

・製品名：ドライペット コンパクト

・価格：オープン／店頭実勢価格：本体 税込み239円前後、つめかえ3個入 税込み437円前後

・発売日：2026年2月9日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：水換算 本体350mL、つめかえ用350mL×3

・成分：塩化カルシウム

・初年度販売目標：計378万個