世界的YouTuber PewDiePie氏の動画企画「I Spent 24 Hours Drawing at an Anime Studio」において取材コーディネートおよびサポートを担当
エンターテインメント領域でのソリューション事業を展開する株式会社アカツキソリューションズ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：滝渕 紘一朗、以下「アカツキソリューションズ」）と、柔軟な発想と技術力で、最高の共創パートナーを目指す株式会社TwoGate（本社：東京都世田谷区、代表取締役：小林 輝紀、以下「TwoGate」）は、2024年1月17日に公開された動画コンテンツ「I Spent 24 Hours Drawing at an Anime Studio」（以下、本プロジェクト）において、共同で企画のコーディネートおよび当日の撮影サポートを行いましたことをお知らせいたします。
■ 背景と目的
本プロジェクトは、日本のアニメーション制作現場を世界に発信することを目的に、チャンネル登録者数1.1億人（2026年1月時点）を超える世界的動画クリエイターPewDiePie（ピューディパイ）氏が、日本を代表するアニメーションスタジオであるWIT STUDIO（株式会社ウィットスタジオ）を訪問し、取材を行う企画です。
両社のエンターテインメント領域における知見を活かし、日本の制作現場と世界的クリエイターのコラボレーションを円滑に支援しております。
■ 動画「I Spent 24 Hours Drawing at an Anime Studio」について
動画タイトル: I Spent 24 Hours Drawing at an Anime Studio
公開日: 2026年1月17日
出演: PewDiePie、WIT STUDIO所属アニメーターの皆様
URL: https://youtu.be/2UN7IJvDqHk?si=KdxlV2BhKaVCt866
概要: PewDiePie氏がWIT STUDIOを訪問し、プロのアニメーターと交流しながら、実際にプロの制作現場を体験する企画となっております。
■ 各社概要
【株式会社ウィットスタジオ】（撮影協力）
TVアニメ「SPY×FAMILY」「進撃の巨人 Season 1 ~ 3」シリーズなど、世界的に評価されるハイクオリティなアニメーション作品の企画・制作を行う制作スタジオ。IGポートグループの一員として、ゼロから新しい表現を生み出すことを目指し日々映像制作に取り組んでいます。
URL：https://www.witstudio.co.jp/
所在地：東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル5F
代表者：代表取締役社長 和田 丈嗣
【株式会社アカツキソリューションズ】
アカツキグループが提供しているソリューションをポートフォリオとして、これまで培ってきたエンターテインメント業界における信頼関係を土台に、国内外を問わずさらなるソリューション開発と提供を推進してまいります。
URL：https://solutions.aktsk.jp/
所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階
代表者：代表取締役CEO 滝渕 紘一朗
【株式会社TwoGate】 TwoGateは「テクノロジーでエンタメ業界の成長を加速する」をミッションに掲げ、エンターテインメント業界に特化したソフトウェア開発・ソリューション提供を行っています。Shopifyを活用したEC構築や、YouTubeメンバーシップ連携など、ファンの熱狂をビジネスの成長につなげる支援を展開しています。
URL：https://twogate.com/
所在地：東京都世田谷区代田5-13-8 代田フラット101
代表者：代表取締役 小林 輝紀
■ 本件に関するお問い合わせ
