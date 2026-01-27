モバイルサービス利用でトークンがもらえる「RTPモバイル（RED° TOKYO PREMIUMモバイル）」が1月27日（火）正午12時より申し込み開始！

株式会社フィナンシェ

株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光 宏尚、以下「フィナンシェ」）は、MVNO事業を展開するエックスモバイル株式会社（代表取締役：木野 将徳、以下「エックスモバイル」）との連携により、Web3プロジェクト『RED° TOKYO PREMIUM』関連コミュニティ向けに、モバイル利用でトークンがもらえる格安SIMサービス「RTPモバイル（アールティーピーモバイル）」を2026年1月27日（火）正午12時より提供開始いたします。

RTPモバイル（アールティーピーモバイル）とは？

RED° TOKYO TOWERは、日本のシンボル東京タワー内に展開されるエンタメ施設として、東京タワー内1階/3階/4階/5階、およそ5600平方メートル におよぶ空間で、eスポーツやポーカー等の様々なコンテンツを展開しています。そんなRED° TOKYO TOWERのファンコミュニティがRED° TOKYO PREMIUMです。

RTPモバイルは「RED° TOKYO PREMIUM」とつながる新しいスマホ体験を提供する、Web3型格安SIMサービスです。

毎月のスマホ利用料金に応じて、「RED° TOKYO PREMIUM」関連コミュニティ内で使用できるコミュニティトークンを購入可能なFiNANCiEポイントが付与される仕組みを採用しています。

たとえば、月額3,000円プランをご利用の方には、毎月150円分のFiNANCiEポイントが付与され、即時トークン購入に利用可能。獲得したトークンはコミュニティでの投票・提案活動や売却・換金、さらには限定特典との交換にも使用できます。

▼「RED° TOKYO TOWER」コミュニティはこちら！

https://financie.jp/users/red_tokyo_premium

▼2026年1月27日（火）正午12時、申し込み開始！RTPモバイル公式サイト

https://financie.jp/campaign/tokenplus/mobile/red_tokyo_premium/index.html(https://financie.jp/campaign/tokenplus/mobile/red_tokyo_premium/index.html)

【申込開始は、2026年1月27日 正午12時から】

お申し込みは、RTPモバイル公式ページより開始となります。今後の詳細や特典情報については、「RED° TOKYO TOWER」コミュニティでも随時発信予定です。

RED° TOKYO TOWER について

また最近では、デジタルとリアルの融合したVRアトラクションや韓流アイドル等のVRコンサートに特に注力しており、多数の来場者やファン層の獲得にも成功しております。

そのRED° TOKYO TOWERのファンコミュニティがRED° TOKYO PREMIUMです。

アニメを筆頭に、世界にはジャパンIPのファンがたくさんいます。必要なIPの権利を集積し、そしてそれをファンが楽しめるようコンテンツ化し世界中の方々に届ける事が私たちのビジョンです。またRED° TOKYO TOWERではK-POPや国内アーティストのコンサートイベントも常時行っております。

これらエンタメや日本の文化の世界を東京タワーという日本のシンボルから世の中に発信していく。このビジョンや世界観を応援してくださるトークンホルダーと共に新たなファンコミュニティの可能性を追求していきたいと考えております。

応援するアイドルやアーティストの為にトークンを購入してホールドしながら、継続的にプレミアムな機会を獲得していく。そんな次世代型の推し活にも取り組んでいきます。

株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、あたらしい仲間と夢に出会えるスマートフォンアプリ・コミュニティサービス「FiNANCiE」や、日々の暮らしが応援につながる推し活プログラム「トークンプラス」を提供するほか、ブロックチェーンが基盤となる暗号資産やNFT等のトークンの企画設計・発行支援や、国内外でのTGE・IEO支援事業など、Web3領域における多種多様な支援事業を展開しています。 現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人がプロジェクトオーナーとして参画しており、創業時から掲げる「10億人の挑戦を応援する」をスローガンに、まだみぬエコシステムの形成に取り組んでいます。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ：App Store（対応OS：iOS 15.0以上）

https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162

アプリ：Google Play（対応OS：Android 6.0以上）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact